Als Donald Trump Jr. poseert in een chocoladefabriek, dan smult het internet

13 maart 2018

15u18

Het leven als beroemdheid is niet altijd even makkelijk, en al helemaal niet als je vader Donald Trump is. Het internet doet niets liever dan lachen met Donald Trump Jr., en een foto als bovenstaande nodigt daar bijna toe uit.

Vorige maand werd Donald Trump Jr. nog flink uitgelachen toen hij de Washington Post op de korrel nam op Twitter, maar daarbij een pijnlijke spelfout maakte. Hij doelde op de slogan van de krant, 'Democracy dies in darkness', maar schreef in plaats daarvan 'dankness'. Gevolg: een hoop smalende internetmeme's.

En die laatste zijn ook vandaag alomtegenwoordig op Twitter, na een bezoek van Donald Jr. aan een snoepfabriek in Pennsylvania. Een pientere journalist nam een foto van een van de interviews met een konijn uit chocolade op de voorgrond, maar dan vanuit zo'n hoek dat het lijkt alsof Trump Jr. ondervraagd wordt door het dier.

Andrew Rush, journalist bij de Post-Gazette van Pittsburgh, was de eerste die de foto de wereld in twitterde. "Dit is het gevaar van een campagne in een snoepfabriek", schreef hij erbij. En in een mum van tijd ontstonden de eerste meme's: van 'Heb jij Roger Rabbit erin geluisd?' tot 'Misschien zit Poetin in dat konijn'. Donald Trump Jr. zelf kon er nog mee lachen. "Het konijn van chocolade gaf een stevig interview en was heel lekker achteraf", klonk het op Twitter.

In the next photo, Putin eats his way out of the Trojan bunny pic.twitter.com/Cdcyxjucd7 Ashlee Vance(@ valleyhack) link

This is the danger of campaigning at a candy factory. #PA18 pic.twitter.com/omssQlvAF1 Andrew Rush(@ andrewrush) link

"did YOU frame roger rabbit?" pic.twitter.com/7xjbIpCFid Ziwe(@ ziwe) link

The chocolate rabbit gave a hard hitting interview and was delicious afterwards. https://t.co/OGiBFNEIc5 Donald Trump Jr.(@ DonaldJTrumpJr) link