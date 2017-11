Als de kat van huis is... Vrouw kruipt door drive thru-raam van McDo en helpt zichzelf

Bron: ABC News

Je moet het maar durven: als er niemand aan het drive thru-raampje van de McDonald's zit, gewoon naar binnen klimmen en zelf je drankje bereiden. En de dame in het onderstaande filmpje dook ook meteen even in de kassa.