Alpinisten overleven val van 200 meter tijdens afdaling van Mont Maudit

26 juni 2019

Twee alpinisten hebben gisteren in het Mont Blanc-massief een val van 200 meter overleefd. De een bleef zelfs ongedeerd, de ander liep slechts lichte verwondingen op. De gendarme van de Franse plaats Chamonix sprak van een wonder. Voor alle zekerheid is het duo wel naar het ziekenhuis van Sallanches gebracht.