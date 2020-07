Alpinist maakt dodelijke val in de Franse Alpen ADN

05 juli 2020

12u48

Bron: Belga 0 Een 68-jarige alpinist is zaterdag om het leven gekomen in het Arves-massief, een deel van de Franse Alpen in het departement Savoie. De zestiger maakte een val van 100 meter.

Het lichaam van de man werd rond 21 uur gevonden door de reddingsdiensten. Zij waren uitgerukt na een telefoontje van de vrouw van het slachtoffer, omdat hij niet was opgedaagd op de plek waar ze hadden afgesproken.



Het slachtoffer was afkomstig uit Metz en met vakantie in Briançon. Hij was een ervaren alpinist en was goed uitgerust. De man, die alleen op weg was, ging vermoedelijk onderuit tijdens een beklimming.



