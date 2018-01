Alpen krijgen volle laag: zware sneeuwval, regen en windstoten tot 250 km per uur geselen skigebieden Marc Uyttenhove

Bron: Eigen berichtgeving 582 BELGAIMAGE De Franse, Oostenrijkse en Zwitserse Alpen worden geteisterd door extreme sneeuwval, slagregens en zware windstoten tot 250 km per uur in het hooggebergte. "Liften zijn gesloten en we worden gevraagd om binnen te blijven. Het risico op lawines is te groot", zeggen Vlamingen ter plaatse.

Het is lang geleden dat er in deze periode van het jaar zoveel sneeuw lag in zowat alle skigebieden van de Franse, Zwitserse, Oostenrijkse en Italiaanse Alpen. In de hoger gelegen gebieden in Frankrijk kwam er in 48 uur meer dan 2 meter bij. "Wie voor de kerstvakantie koos, heeft dus goed gegokt, maar jammer genoeg gaat de sneeuwval sinds gisteren gepaard met hevige stormwinden die in het hooggebergte tot 250 km per uur kunnen gaan", zegt Roel Van den Bekerom van Wintersporters.be. "

RV Muren van sneeuw in het Franse Vaujany (1200m) / Isère.

Door de zware wind is er acuut lawinegevaar, niet alleen van de hellingen, maar ook door sneeuw die van daken afvalt. Honderden liften in populaire skigebieden in de Savoie, de Isère en de Haute Savoie zijn woensdag uit veiligheidsoverwegingen gesloten. Ook in Oostenrijkse skioorden, zoals Ischgl en St. Anton, is inmiddels alles dicht wegens te veel wind. Zelfs de Duitse Zugspitzebahn ontsnapt niet aan het noodweer. Enkel in Italië is er geen vuiltje aan de lucht.

In de dalen heeft de sneeuwval bovendien plaatsgemaakt voor regen en die kan voor wateroverlast zorgen. Tussen nu en vrijdag valt er bijna 3 keer zoveel sneeuw en regen als in de Benelux in een hele maand. Niet bepaald ideaal skiweer.

