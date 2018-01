Alpen komen even op adem, maar lawinegevaar blijft aanzienlijk



mvdb

24 januari 2018

11u43

Bron: ANP

0

De rust in de Alpen is even weergekeerd. Na de hevige sneeuwval van afgelopen week, valt er de komende twee dagen amper neerslag en stijgen de temperaturen. Het lawinegevaar blijft echter aanzienlijk.