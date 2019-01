Alpaca wandelt Franse brillenzaak binnen lva

19 januari 2019

23u56

Bron: Le Télégramme 0 In Frankrijk heeft een ontsnapte alpaca vrijdag voor een verrassing gezorgd toen hij een bezoekje bracht aan de plaatselijke brillenzaak. De winkelbedienden sloten de deuren en verwittigden de hulpdiensten die snel konden achterhalen van wie de alpaca was. De eigenaar pikte zijn voortvluchtige aan de brillenzaak weer op.

De klanten bij de opticien in de gemeente Hennebont in het Franse Bretagne moeten allemaal gedacht hebben dat ze een veel sterkere bril nodig hadden. Vrijdagochtend rond 11 uur stond er in de brillenzaak plots een viervoeter in een donkerbruine pluizige jas. Geen hond, wat je nog enigszins zou verwachten, maar wel een alpaca.

“We zagen hem in de richting van de winkel stappen. De schuifdeur ging open en hij wandelde rustig binnen”, vertelt winkelbediende Helène. Samen met haar drie collega’s die aan het werk waren besliste ze dat het beter was de deuren te sluiten om te vermijden dat het dier een ongeval zou veroorzaken.

Ze verwittigden de hulpdiensten die de eigenaar contacteerden. Terwijl ze wachtten tot hij het ontsnapte dier terug kwam oppikken, ging het er in de winkel vreedzaam aan toe. “Hij was helemaal niet agressief, hij keek rustig wat rond in de winkel”, zegt Helène.