Almachtige Erdogan belooft Turkije "nieuw begin"

09 juli 2018

22u04

Bron: belga 1 In zijn eerste toespraak na zijn eedaflegging belooft president Recep Tayyip Erdogan Turkije een "nieuw begin". "We laten een systeem achter ons dat op politiek, sociaal en economisch vlak chaos heeft veroorzaakt", zei hij vanavond voor enkele duizenden gasten in het presidentieel paleis in Ankara.

In het nieuwe tijdperk zal Turkije "op elk gebied, van de democratie tot de fundamentele rechten en vrijheden, van de economie tot grote investeringen" beter worden. Erdogan herhaalde ook zijn verkiezingsbelofte om van Turkije één van de grootste economische machten van de wereld te maken.

Zijn eedaflegging voor het parlement na de middag was de laatste stap voor de overgang van een parlementair naar een presidentieel systeem. Dat systeem biedt Erdogan grote macht. Hij benoemt naar eigen goeddunken ministers en vicepresident en kan per decreet regeren. De functie van premier is afgeschaft.

Almacht

Mogelijk wilde Erdogan in zijn toespraak de zorgen over zijn almacht aan het hoofd van de staat milderen. Hij wil de president zijn van alle 81 miljoen Turken, klinkt het. "We zullen garanderen dat al onze burgers al hun rechten, vrijheden en van de rijkdom van ons land kunnen genieten, onafhankelijk van hun afkomst of hun geloofsovertuiging (...)", beloofde hij nog.

In de verkiezingsstrijd had Erdogan aangekondigd een eind te maken aan de noodtoestand, die sinds de couppoging van 2016 van kracht is. Onder die uitzonderingstoestand werden de fundamentele rechten van de Turken beperkt en verloren tienduizenden mensen hun baan of verdwenen ze in de gevangenis. Gisteren nog heeft Erdogan met een nieuw decreet nog eens 18.000 ambtenaren laten ontslaan.