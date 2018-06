Ally gaf jawoord aan sterfbed van haar vader: "De klok tikte, ik moest mijn huwelijk in enkele uren tijd organiseren” TTR

01 juni 2018

11u10

Bron: Lovewhatmatters.com, PEOPLE 0 Geen bruidsjurk of rijkelijk versierde feestzaal voor de 20-jarige bruid Ally Nimrichter en haar geliefde Taylor uit de Amerikaanse staat Texas. Hun sprookjeshuwelijk stond gepland in juli, maar toen Ally te horen kreeg dat haar vader in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht, besloten de tortelduifjes elkaar meteen hun jawoord te geven. Er was geen tijd te verliezen.

In amper enkele uren tijd werd de huwelijksceremonie georganiseerd. Ally had geen bruidsjurk om aan te trekken en ook Taylor had geen feestelijke kledij, maar dat was voor het verliefde koppel geen prioriteit. “Ik wilde er samen met mijn verloofde staan, naast het bed van mijn vader. Dat was het enige wat ik op dat moment nodig had. Als ik wilde dat mijn vader aanwezig zou zijn op mijn huwelijk, moest ik onmiddellijk trouwen”, vertelt de kersverse bruid.

De verpleging was diep ontroerd door het verhaal en wilde het jonge koppel helpen. Ze versierden de ziekenhuiskamer met hartjes en zochten romantische muziek uit. Zo probeerden ze de kille ziekenhuiskamer om te toveren tot een romantische setting. “Het is niet hun job, maar ze deden het toch. Ik wil hen ontzettend hard bedanken", aldus Ally. Intussen belde haar moeder enkele familieleden op, die onmiddellijk naar het ziekenhuis reden. (Lees verder onder de foto.)

Verrassing

Vlak voor ze haar jawoord gaf, stond Ally nog een grote verrassing te wachten die haar diep ontroerde. “Mijn moeder gaf me een klein doosje. Daarin zat een halsketting die mijn grootvader aan mijn grootmoeder had gegeven op haar huwelijksdag. Zij gaf het later aan mijn vader, die hetzelfde deed op zijn huwelijk. Voordat hij in het ziekenhuis belandde, had mijn vader gezegd dat hij me de halsketting zou geven als ik zou trouwen.”

Verscheurd tussen vreugde en verdriet stapte Ally met haar nonkel de kamer binnen. Haar familie en de pastoor hadden zich verenigd rond het sterfbed van haar vader, die blij was dat hij het huwelijk van zijn dochter toch kon bijwonen. "Hij kon amper nog praten, maar knipperde met zijn ogen als teken dat hij trots op me was."

Enkele dagen na de ceremonie stierf de vader van Ally. “Ik zou hem nog een keer willen knuffelen of zeggen dat ik van hem hou. Zijn lach zal ik nooit vergeten. Ik mis hem ontzettend.”