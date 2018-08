Alligator bijt Amerikaanse vrouw met hondje dood HA

20 augustus 2018

22u02

Bron: ANP, Reuters 1 Een Amerikaanse vrouw is door een alligator gegrepen en onder water getrokken. Het slachtoffer (45) was op dat moment haar hond aan het uitlaten, zegt de politie van Beaufort County (South Carolina). De vrouw overleefde de aanval niet.

De feiten vonden plaats bij een lagune op Hilton Head Island, een populaire bestemming bij toeristen. Een getuige verwittigde de politie. De hulpdiensten vonden het lichaam van de vrouw later terug. De autoriteiten hebben inmiddels een bijna 2,5 meter lange alligator gedood die verantwoordelijk zou zijn voor haar dood. De hond bleef ongedeerd.



Alligators maken in de Verenigde Staten relatief weinig menselijke slachtoffers. Uit onderzoek blijkt dat boerderijdieren, wespen, bijen en honden verantwoordelijk zijn voor aanmerkelijk meer sterfgevallen. Wel kwam zo'n twee jaar geleden nog een peuter om het leven toen hij bij Walt Disney World in Florida werd gegrepen door een alligator.