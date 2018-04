Alliantie Berlusconi wint regionale verkiezing SVM

23 april 2018

13u05

Bron: Belga 0 Een conservatieve alliantie rond de vroegere premier Silvio Berlusconi heeft gisteren een regionale verkiezing gewonnen. Die genoot - gezien de politieke crisis in Italië- nogal wat aandacht.

Donato Toma werd met 43,7 procent van de stemmen verkozen tot gouverneur van de zuidelijke regio Molise. Dat succes heeft hij onder meer te danken aan de steun van Berlusconi. Andrea Greco van de anti-establishment Vijfsterrenbeweging (M5S) kreeg 38,4 procent, Carlo Veneziale van centrumlinks strandde juist onder de 17 procent.

De uitslag is een verrassing. Bij de parlementsverkiezingen van 4 maart walste de M5S immers nog over de concurrentie in het verarmde zuiden van Italië heen. De stembusgang in Molise gold als een test naar de sterkte van de conservatieven en de M5S, die nu al weken kibbelen over een mogelijke deal om een nationale regering te vormen.

Politieke impasse

Op 4 maart behaalden de conservatieven 37 procent van de landelijke stemmen en de Vijfsterrenbeweging 32 procent. Maar geen van beide behaalde een parlementaire meerderheid.

Sindsdien bood de M5S enkel onderhandelingen aan met de extreemrechtse Lega. Berlusconi werd gepasseerd vanwege de schandalen waar hij bij betrokken was. Dit leidde echter tot een politieke impasse: als leider van de Lega én het conservatieve blok weigert Matteo Salvini Berlusconi te laten vallen.