Alles wat we weten over de vermeende Saoedische moordbrigade: dit zijn de 15 verdachten die journalist Jamal Kashoggi gedood zouden hebben



sam

20 oktober 2018

14u23

Bron: Washington Post, Business Insider 0 De Turkse autoriteiten geven beelden van bewakingscamera’s vrij waarop de vijftien Saoedi’s staan die verdacht worden van betrokkenheid bij de verdwijning van journalist Jamal Khashoggi. Dit is wat we van hen weten.

Khashoggi, die vaak kritisch was voor de Soedische regering en kroonprins Mohammed bin Salman, stapte op 2 oktober binnen in het Saoedische consulaat in Istanboel en werd daar gemarteld en omgebracht. Saoedi-Arabië bevestigt ondertussen de dood van Khashoggi, maar volgens de autoriteiten kwam de journalist om het leven toen een gevecht uitbrak tussen hem en de mensen die hem ontvingen.

Volgens de Turkse autoriteiten echter stuurde de Saoedische regering een vijftienkoppig team naar Istanboel om Khashoggi te doden. De aanwezigheid van een forensisch arts die gespecialiseerd is in autopsie, wekt de suggestie dat de operatie vanaf het begin de intentie had Khashoggi uit de weg te ruimen.

Link met koninklijke familie

De regeringsgezinde Turkse krant Daily Sabah publiceerde als eerste foto’s van de verdachten. De Turkse autoriteiten bezorgden de Washington Post ook kopieën van de paspoorten van enkele verdachten, of informatie over hun paspoorten die gescand werden op de dag dat Khashoggi verdween. De Post kon via de Arabische ‘caller id’-app MenoM3ay ook personen linken aan telefoonnummers. Na het onderzoek blijkt dat vijf leden van het team de voorbije jaren naar de Verenigde Staten reisden tijdens bezoeken van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Dat suggereert dat de mannen lid zijn van de Saoedische Koninklijke Garde, en wijst dus ook op mogelijke betrokkenheid van de kroonprins.

Twaalf van de vijftien mannen lijken ook banden te hebben met de Saoedische veiligheidsdiensten, volgens hun berichten op sociale media, mails en eerdere berichten in lokale media en ander materiaal dat de Washington Post onder ogen kreeg. Via MenoM3ay worden twee van de mannen ook herhaaldelijk geïdentificeerd als werknemers in het kantoor van de kroonprins. Een aantal accounts op sociale media zijn ondertussen gewist, en een van de verdachten overleed in verdachte omstandigheden in een auto-ongeluk in Riyad.

De mannen vlogen van Saoedi-Arabië naar Turkije in twee vliegtuigen. HZ-SK2 vertrok in de late uurtjes van 1 oktober in Riyad en HZ-SK1 vroeg in de ochtend de dag erna. Dit is een overzicht van wat we van hen weten, op basis van het onderzoek van de Washington Post en rapporten uit Turkse, Saoedische en Amerikaanse media.

1. Maher Abdulaziz Mutreb

Deze 47-jarige hooggeplaatste medewerker van de Saoedische inlichtingendienst is de vermoedelijke spilfiguur in de zaak. Hij zou een specialist zijn in technologie om telefoons te hacken om zo medewerkers en tegenstanders in het oog te houden.

Hij zou ook twee jaar in Londen hebben gewerkt op de Saoedische ambassade en vergezelde kroonprins Mohammed bin Salman op reizen naar de VS, Frankrijk en Spanje.

Volgens de tijdsaanduidingen op de beelden kwam Mutreb rond 13.15 aan op het consulaat.

2. Salah Muhammed A Tubaigy

De 47-jarige Tubaigy zegt op sociale media dat hij het hoofd is van forensische bewijsvoering in de veiligheidsafdeling van het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij ging naar de universiteit in Glasgow en was ooit een bezoekende forensisch patholoog aan het Victorian Institure of Forensic Medicine in het Australische Melbourne.

Hij zou het lichaam van Khashoggi in stukken hebben gesneden en zou mensen hebben gezegd naar muziek te luisteren terwijl ze dat deden.

3. Thaar Ghaleb T. Alharbi

De 39-jarige Alharbi heeft dezelfde naam als iemand die vorig jaar werd gepromoveerd tot luitenant-kolonel in het Saoedische leger, staat in een artikel van The Middle East Eye. Hij werd zo beloond voor zijn rol bij het tegenhouden van aanval op het Al-Salampaleis in Jeddah. In 2015 reisde hij met een koninklijke delegatie naar Amerika voor een top in Camp David.

4. Meshal Saad M Albostani

De 31-jarige Albostani lijkt op de persoon achter een ondertussen verwijderd Facebookprofiel van een man die onlangs werd gepromoveerd tot luitenant bij de Saoedische luchtmacht. Hij zou hebben gestudeerd aan de universiteit van het Amerikaanse Louisville maar overleed in een auto-ongeval nadat hij van Turkije terug naar zijn thuisland was gevlogen.

5. Naif Hassan S. Alarifi

Ook deze 32-jarige man zou zijn Facebookprofiel ondertussen verwijderd hebben waarop stond dat hij een medewerker is van de Saoedische speciale troepen. Op het profiel stonden foto’s van de man in een militair uniform en met vuurwapens in de hand.

6. Muhammed Saad H. Alzahrani

De 30-jarige Alzahrani werd geïdentificeerd als een lid van de Saoedische Koninklijke Garde door een gebruiker van MenoM3ay. Van hem bestaat een foto aan de zijde van de kroonprins tijdens een ontmoeting van een stammenleider uit Jemen in Riyad in april 2017. Hij ontkent dat hij in Turkije was tijdens de verdwijning van Khashoggi.

7. Mansour Othman M. Abahussain

De 46-jarige Abahussain werkt voor de inlichtingendiensten. in een krantenartikel uit 2014 wordt hij omschreven als een luitenant-kolonel bij de Saoedische burgerbescherming. Een overheidsmedewerker met dezelfde naam was ook ooit gestationeerd in het Jordaanse Amman.

8. Khalid Aedh G. Alotaibi

Iemand met deze naam reisde naar de Verenigde Staten tijdens drie bezoeken van de Saoedische koninklijke familie. Op MenoM3ay staat de dertigjarige man aangeduid met het symbool van de Saoedische Koninklijke Garde.

9. Abdulaziz Mohammed M. Alhawsawi

Volgens een gebruiker van MenoM3ay werd de 31-jarige Alhawsawi geïdentificeerd als een lid van de Saoedische Koninklijke Garde.

10. Waleed Abdullah M. Alsehri

Iemand met de naam van deze 38-jarige werd vorig jaar gepromoveerd tot majoor bij de Saoedische luchtmacht. Hij duikt ook op in YouTubevideo’s waarin hij poëzie voorleest.

11. Fahad Shabib A. Albalawi

Ook de 33-jarige Albalawi werd door twee gebruikers van MenoM3ay geïdentificeerd als een lid van de Saoedische Koninklijke Garde.

12. Mustafa Muhammed M. Almadani

De 57-jarige werkt voor de Saoedische inlichtingendiensten, stelden vier MenoM3ay-gebruikers vast.

13. Saif Saad Q Alqahtani

Deze 45-jarige werkt voor de kroonprins, zagen verscheidene mensen via MenoM3ay.

14. Türki Müşerref M. Alsehri

Over deze man is niets bekend, alleen dat hij 36 jaar zou zijn.

15. Badr Lafi M. Alotaibi

Ook over Alotaibi is geen informatie beschikbaar, buiten zijn leeftijd van 45 jaar.