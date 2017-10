Alles wat we nu weten over schietpartij Las Vegas KVE

10u27 934



Bij de schietpartij in de Amerikaanse gokstad Las Vegas (Nevada) zijn minstens 20 doden gevallen. Meer dan 100 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Nog heel wat slachtoffers zouden in kritieke toestand verkeren. Dat bevestigt de politie. Een verdachte is geneutraliseerd. Er is geen sprake van terrorisme.

De schietpartij deed zich voor aan het eind van een country-muziekconcert bij het Mandalay Hotel and Casino. Een schutter nam het publiek vanaf de 31ste verdieping van het hotel onder vuur met automatische wapens, meldden Twitter-gebruikers die de politieradio afluisterden.

avh De beroemde Strip in Las Vegas

Ooggetuigen meldden een groot aantal schoten, die te horen waren op filmpjes die mensen tijdens het concert maakten. Een vrouw die het festival bijwoonde, vertelde dat er vele schoten waren afgevuurd, waarschijnlijk uit een automatisch geweer. Ze zei met haar vrienden dekking te hebben gezocht, waarna ze over een hek sprongen om weg te vluchten. Ze verklaarde ook over lichamen te zijn gekropen.

AFP

Politiecommando's stormden het hotel binnen om de schutter te zoeken, meldden CNN en de New York Times. Ze hebben de schutter uiteindelijk kunnen neutraliseren. Het zou gaan om een 'lone wolf' en inwoner van Las Vegas. In de kamer werden meerdere wapens aangetroffen. De politie zocht lange tijd naar andere schutters maar meldt nu dat ze uitgaat van één dader. De politie geeft de naam van de gedode schutter niet en is nog op zoek naar de vriendin van de schutter, Marilou Danley, die volgens de politie de dader vergezelde.

At this time we do not believe there are any more shooters. More information to come shortly from @Sheriff_LVMPD. — LVMPD (@LVMPD) 1 oktober 2017

AFP

De politie had gevraagd om geen beelden live uit te zenden van de posities van de politieagenten ter plaatse, om hun veiligheid niet in het gedrang te brengen. Het onderzoek loopt nog volop. Mensen wordt gevraagd om de befaamde Strip in de gokstad te vermijden. De internationale luchthaven McCarran bij Las Vegas is deels heropend. Enkele vluchten zijn hervat, maar reizigers moeten rekening houden met vertragingen. In een bericht op Twitter raadt de luchthaven reizigers aan bij hun maatschappij na te gaan of en wanneer hun vlucht doorgaat.

REUTERS

Mensen in Las Vegas kunnen op Facebook aangeven dat ze veilig zijn. De site heeft een Safety Check geopend, waarmee mensen hun vrienden met één druk op de knop gerust kunnen stellen. De Facebook Safety Check werd eerder onder meer gebruikt bij aanslagen in Londen, Manchester, Berlijn, Parijs, München, Nice en Turkije.

EPA

Countryzanger Jason Aldean, die aan het laatste nummer van zijn set bezig was toen de schietpartij begon, is veilig en wel. De 40-jarige zanger was één van de headliners van het Route 91 Harvest Festival.

AFP

AFP