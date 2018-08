Alles wat we al weten over tragedie van plots ingestorte brug in Genua Redactie

14 augustus 2018

12u40 202 Even voor 12 uur is het snelwegviaduct de Morandi-brug over de Italiaanse stad Genua plots ingestort. Op de eerste beelden is een enorme ravage te zien. De brug van zo'n 50 meter hoog is over een lengte van tientallen meters ingestort. Gevreesd wordt voor tientallen doden. Oorzaak is mogelijk het noodweer en de hevige regenval. Die zou onderaan de brug een aardverzakking veroorzaakt kunnen hebben.

Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er gevallen zijn bij de instorting van het viaduct van de A10-snelweg in het Italiaanse Genua. Officieel minstens elf, Bloomberg heeft het over zeker twintig en volgens de hulpdiensten ter plaatse zijn er ongetwijfeld "tientallen doden en gewonden" te betreuren, meldt La Repubblica. Er wordt gevreesd dat verschillende wagens in de diepte zijn gestort. De brandweer is massaal uitgerukt voor reddingsoperaties. Ze proberen mensen uit hun auto's te bevrijden. Er zouden zeker twintig voertuigen bij de tragedie betrokken zijn. Het viaduct is min of meer te vergelijken met dat in Vilvoorde.

Beelden op Twitter tonen hoe hulpverleners zich om de slachtoffers bekommeren. Onder het puin bevinden zich auto's, meldt La Repubblica. De Italiaanse nieuwssite heeft het over "tientallen doden en gewonden". De meeste brokstukken vielen in de rivier Polcevera, maar sommige kwamen op huizen, straten en magazijnen onder het viaduct terecht. Bij de reddingswerken dwong een gaslek de brandweerlieden om het interventiegebied te evacueren. Lombardij en Piemonte bieden hun steun aan. Alle ziekenhuizen in de omgeving staan paraat. Het is nog te vroeg om te weten of er ook Belgische slachtoffers zijn.

De Moreandi-brug is een vierbaansviaduct dat dateert van de jaren '60. De brug werd twee jaar geleden nog gerenoveerd. Ze loopt over de rivier Polcevera van Genua naar de luchthaven en verbindt de buitenwijken Sampierdarena en Cornigliano.

De oorzaak van de instorting is nog niet gekend. Het regent momenteel wel hevig in de Italiaanse havenstad.

De brug werd ook 'Brooklyn Bridge' genoemd door sommigen wegens de verre gelijkenis met de beroemde Amerikaans brug in New York. Ze is 1.182 meter lang, 90 meter hoog en de langste overspanning is 210 meter.

OPROEP: Ben jij (op vakantie) in Genua? Neem contact op met onze journalist ter plaatse via ken.standaert@persgroep.be.

