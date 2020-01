Alles wat je moet weten over het nieuwe coronavirus en wat je zelf kan doen Joeri Vlemings

24 januari 2020

16u13 158 41 patiënten stierven al aan het nieuwe coronavirus dat voor het eerst opdook in de Chinese miljoenenstad Wuhan. Meer dan 1.300 mensen raakten ermee besmet. Dat aantal stijgt snel, omdat het virus ook van mens tot mens overdraagbaar is. Meer dan 56 miljoen mensen leven onder quarantaine om verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Intussen dook het virus voor het eerst op in Europa: in Frankrijk werd het aangetroffen bij drie personen in Parijs en Bordeaux. Paniek is niet nodig, maar waakzaamheid is - zoals altijd - wel geboden. In dit artikel zetten we de feiten op een rij. Wat weten we over het zogenaamde 2019-nCoV-virus? Hoe is het ontstaan? En kunnen we er zelf iets aan doen?

OPROEP. We zijn op zoek naar Belgen in Wuhan. Woont u als Belg in Wuhan of kent u Belgen in de regio? Neem dan contact met ons op via redactie@hln.be.

1. Wat is het?

Het 2019-nCoV-virus is een tot nu toe onbekende variant van het coronavirus. Twee andere bekende varianten zijn SARS (severe acute respiratory syndrome) en MERS (Middle East respiratory syndrome), die respectievelijk eind 2002 en 2014 toesloegen. Coronavirussen veroorzaken een groot percentage van de gewone verkoudheden bij volwassenen. Maar een infectie kan ook dodelijk zijn.

De symptomen lijken net als bij SARS op die van een griepje, met koorts en hoesten. In een later stadium kunnen ademhalingsproblemen optreden en kan het virus zich naar de longen verplaatsen. “Het virus zal bij de overgrote meerderheid van de mensen een infectie aan de bovenste luchtwegen geven”, legde professor Steven Callens, viroloog aan het UZ Gent, uit op VTM Nieuws. “Een verkoudheid, een bronchitis. Bij diabetici, mensen met nier- of longproblemen,... kan het een meer ernstige longontsteking worden. Als mensen hard moeten hoesten en hoge koorts krijgen, dan moet een arts gecontacteerd worden.”

2. Waar komt het vandaan?

Het 2019-nCoV-virus ontstond vermoedelijk op een beestenmarkt in Wuhan, een stad in de Chinese provincie Hubei met 11 miljoen inwoners. De markt werd gesloten. De precieze bron is nog niet achterhaald en kan dus ook niet worden uitgeschakeld. Volgens een team van Chinese wetenschappers zou het virus eerst overgedragen zijn van een slang op een mens, schrijft de South China Morning Post. Dat een reptiel aan de basis zou liggen, zou een primeur zijn, maar het is lang niet zeker. Meestal zijn zoogdieren de verspreiders. Bij MERS waren het kamelen, bij SARS de Civetkat. Het is wél heel waarschijnlijk dat het nieuwe coronavirus is overgesprongen van een dier naar de mens.

“Het dier hoeft niet opgegeten te worden om er ziek van te worden”, klinkt het bij viroloog Steven Callens, verwijzend naar alle verhalen rond vleermuizensoep of een ‘broodje slang’ die nu opduiken. “Ook wij hier in België kunnen ziektes overkrijgen van dieren. Het is meestal de interactie tussen mens en natuur die maakt dat een virus kan overgedragen worden.”

Aanvankelijk werd gedacht dat het 2019-nCoV-virus enkel overdraagbaar was van dier op mens, maar het blijkt wel degelijk ook van mens op mens te worden overgedragen. Onder meer via druppeltjes in de lucht wanneer iemand hoest of niest. Dat mensen het aan elkaar kunnen doorgeven, versnelt de verspreiding.

3. Komt het ook buiten China voor?

Ja. Vrijdag doken in Frankrijk de eerste twee gevallen van het coronavirus in Europa op en inmiddels is er een derde geval bekend. Ook in Thailand, Japan, Zuid-Korea, Taiwan, Vietnam, de autonome Chinese steden Macau en Hongkong, Singapore, Saudi-Arabië en de VS werd het nieuwe coronavirus vastgesteld bij enkele patiënten. Australië en Maleisië volgden eveneens. Ons land nog niet: één onderzocht staal bleek negatief. In Rome is vorige week een vliegtuig uit Wuhan geland en van de ruim tweehonderd mensen aan boord werd op de luchthaven Fiumicino de lichaamstemperatuur opgenomen met een speciale scanner. Er zijn voor zover bekend geen dragers van het virus gesignaleerd.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de uitbraak van het virus nog niet uitgeroepen tot wereldwijde noodsituatie, maar volgt de zaak op de voet. Volgens directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO waren de leden van het spoedcomité dat over het virus vergaderde niet unaniem in hun mening over de uitbraak. “Vergis je niet: het is een noodsituatie voor China, maar het is nog geen wereldwijde noodsituatie voor de gezondheid. Maar dat kan het worden”, zei hij op een persconferentie.

“Het is nog te vroeg om alle nodige informatie te hebben”, klinkt het bij viroloog Marc Van Ranst van de KU Leuven. “De incubatieperiode bedraagt ongeveer een week. In China is er nog niet voldoende zicht op de secundaire gevallen, de mensen die het virus doorkregen van iemand anders.” Van Ranst verwacht dat de WHO binnenkort de uitbraak wel als een “medische noodsituatie van internationale zorg” zal beschouwen. Dat zou betekenen dat er een internationale aanpak moet komen voor het probleem, zoals eerder gebeurde bij het zika-virus en de ebola-uitbraak.

4. Hoe dodelijk is het?

Het 2019-nCoV-virus kan dodelijk zijn, maar is dat meestal niet. Als de longen door de aandoening het lichaam niet meer van voldoende zuurstof voorzien, kunnen andere orgaanfuncties uitvallen of kunnen er complicaties optreden bij patiënten die al aan bepaalde ziektes lijden, zoals diabetes. Zo kan het virus tot de dood leiden.

Bij het vergelijkbare SARS kwamen in 2003 zo’n 800 patiënten om. Het sterftepercentage lag toen ergens tussen 5 en 15 procent. Aan het 2019-nCoV-virus overleden tot nu toe 41 mensen. Van meer dan 1.300 patiënten is geweten dat ze besmet zijn met het virus, maar niet iedereen meldt zich meteen. Omdat het niet bekend is hoeveel mensen het virus hebben doorgekregen, is het onmogelijk in percentages uit te drukken hoe dodelijk het virus precies is.

“Het ziet er wel naar uit dat de dodelijke slachtoffers tot nu toe vooral oudere mensen waren, en patiënten die al een ziektebeeld hadden”, weet Van Ranst. Volgens het Chinese persbureau Xinhua zijn de mensen die tot dusver aan het virus bezweken tussen de 48 en 89 jaar oud. De professor voegt eraan toe dat een vaccin heel waarschijnlijk het eerste jaar niet op de markt zal komen. “En ook geen antivirale middelen.” In principe moet het afweersysteem van gezonde mensen het virus aankunnen.

Mogelijk gaat het Wuhanvirus een tijdje de wereld rond en maakt het - helaas - ook dodelijke slachtoffers, vooral onder verzwakte mensen, en worden daarna de meesten onder ons resistent.

Viroloog Marc Van Ranst plaatst een en ander in perspectief: “Vorig jaar stierven wereldwijd 140.000 mensen aan mazelen - waar we een vaccin voor hebben -, 770.000 mensen aan HIV, 405.000 mensen aan malaria en 1.500.000 mensen aan tuberculose. In België sterven elk jaar tot 1.000 doden door een gewone griep. “Dit coronavirus lijkt dus geen bedreiging voor de wereldgezondheid in vergelijking met andere ziekten waar elke dag mensen aan sterven”, aldus de professor.

Anderzijds zien we voorlopig mogelijk nog maar het topje van de ijsberg. Het laat zich raden dat enkel wie zich het meest belabberd voelt, zich aanmeldt bij de autoriteiten. Het is dan ook niet uitgesloten dat er al vele duizenden mensen - vooral Chinezen - besmet zijn met het virus zonder dat ze het weten, omdat ze niet erg ziek zijn.

5. Wat kan je ertegen doen?

Dezelfde voorzorgen in acht nemen om ook een griepinfectie te voorkomen: een goede hygiëne - zoals handen wassen, meer dan anders, en zeker na het werk of gebruik van het openbaar vervoer - en best geen contact met zieke mensen die besmet zijn of bij wie dat vermoeden bestaat.

Wie naar China reist, kan best markten met levende dieren mijden, net als straatkraampjes waarvan je niet goed weet hoe het eten er is bereid. “Maar dat geldt eigenlijk altijd”, aldus Van Ranst. Wie toch griepachtige symptomen vertoont, neemt best contact op met de huisarts. “Naar de spoedafdeling van een ziekenhuis gaan, is niet nodig”, zegt Van Ranst.

China heeft intussen ook verschillende miljoenensteden, waaronder Wuhan, in quarantaine geplaatst. Een doortastende en niet vanzelfsprekende maatregel waarvoor het land lof krijgt. Het openbare vervoer ligt op tal van plaatsen plat en luchthavens en treinstations zijn gesloten voor vertrekkende passagiers. Aan alle bewoners van de stad Wuhan - qua inwonersaantal zo groot als België - werd het eerst gevraagd om de metropool niet te verlaten als dat niet echt nodig is. Intussen volgden een twintigtal andere steden.

“Dat zal de internationale verspreiding zeker vertragen”, zegt Van Ranst, die erop wijst dat China er alles aan doet om de WHO gerust te stellen. “Maar zaterdag is het wel Chinees nieuwjaar.” Dan reizen veel Chinezen om bij familie te gaan vieren. “De vrees bestaat dat het virus zich dan toch sneller, via Peking of Shanghai bijvoorbeeld, buiten de landsgrenzen zal verspreiden.”

Chinese reisbureaus mogen van de overheid alvast voorlopig geen binnen- of buitenlandse reispakketten meer verkopen. De autoriteiten hebben een deel van de Chinese Muur en andere toeristische trekpleisters zoals de Verboden Stad in Peking en Disneyland in Shanghai voor bezoekers gesloten om een verdere verspreiding te voorkomen.

6. Helpt een mondmaskertje?

Mondmaskertjes zien we wel vaker opduiken in de Chinese straten, maar nu zeker. De Aziatische bewoners gebruiken dat doorgaans om drie redenen, legt Van Ranst uit: tegen smog, om anderen niet te besmetten en om besmetting door anderen te voorkomen.

“Om zelf niet ziek te worden, kunnen alleen professionele, chirurgische mondmaskers helpen. Bij die andere is het effect beperkt”, besluit hij. “Die maskers hebben eigenlijk geen zin”, klinkt het ook bij Callens. “Die virussen zijn veel te klein en kunnen daar gewoon door. Belangrijker is om hygiënische maatregelen te respecteren.”

7. Is Europa klaar? En België?

Europa is klaar om te reageren, beklemtoonde professor Herman Goossens van UAntwerpen - die het door de Europese Commissie gefinancierde ‘PREPARE Outbreak Mode Committee’ coördineert - eerder deze week. “Europa heeft de nodige structuren en middelen om klaar te staan moest er zich een pandemie voordoen. Ik heb nog nooit zo’n snelle reactie en samenwerking gezien als in het geval van de uitbraak van het coronavirus”, zei hij.

In België is er geen reden tot grote ongerustheid maar de waakzaamheid is wel verhoogd, werd gisteren vernomen bij Jan Eyckmans, de woordvoerder van de FOD Volksgezondheid. Ook hij benadrukte dat ons land over erg sterke procedures beschikt. De risk assessment group, een team van Belgische experten onder leiding van het Belgisch instituut voor gezondheid Sciensano, stuurde deze week ook extra informatie aan ziekenhuizen en artsen. Zo weten zij hoe ze het virus herkennen, en hoe ze ermee moeten omgaan. Mocht er een geval opduiken, is het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel het referentiecentrum voor de opvang en behandeling op een veilige manier.

Buitenlandse Zaken paste vrijdagmiddag het reisadvies voor China aan. Niet-essentiële reizen naar de provincie Hubei worden tijdelijk afgeraden. “We volgen de situatie nauw op en hebben onze landgenoten opgeroepen tot waakzaamheid en het vermijden van dierenmarkten, levende en dode dieren, rauw vlees en contact met zieke mensen”, aldus de federale overheidsdienst. Buitenlandse Zaken roept ook op tot een goede handhygiëne en om bij ziektesymptomen zoals koorts en moeilijke ademhaling onmiddellijk een arts te raadplegen. In de rest van China kan veilig gereisd worden, zo luidde de update.