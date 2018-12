Alles wat je moet weten over de schietpartij in Straatsburg Dader nog steeds op de vlucht, dreigingsniveau verhoogd tot ‘noodtoestand na aanslag’ IB

12 december 2018

05u43

Bron: Belga, ANP, BFMTV, Le Figaro 0 In Straatsburg is na de schietpartij van gisterenavond, waarbij drie doden en twaalf gewonden vielen, de ‘lockdown’ in de loop van de nacht opgeheven, maar er komen wel extra controles aan de grens en op de Franse kerstmarkten. Ook komen er meer militairen op straat. Dat kondigde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner deze nacht aan.

De maatregelen zijn het gevolg van het optrekken van het dreigingsniveau tot het hoogste peil: ‘'l’urgence attentat’ ofwel de noodtoestand als gevolg van een aanslag. De Franse anti-terreurdiensten hebben een onderzoek geopend en beschouwen de dodelijke schietpartij als een terroristische daad.

lees verder onder de foto:

De dader van de dodelijke schietpartij in Straatsburg, wiens identiteit bij de politie bekend is, maar die niet officieel is vrijgegeven, is nog altijd op de vlucht. De man zou gewond zijn geraakt bij een vuurgevecht met Franse militairen in de stad, maar toch hebben kunnen ontsnappen met een (gestolen) taxi.

lees verder onder de foto:

De zoektocht wordt voortgezet, verzekerde de Franse minister van Binnenlandse Zaken, die de grenscontroles liet verscherpen om te voorkomen dat de man naar het buitenland vlucht.

Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend gemaakt.

lees verder onder de foto:

Duizenden mensen vast

In Straatsburg zaten in het centrum een groot deel van de nacht duizenden mensen vast, als gevolg van de lockdown. Daarnaast zaten ook een 2.000-tal mensen vast in het gebouw van het Europees parlement, waar deze week zitting wordt gehouden. Omstreeks half drie 's nachts kondigde Castaner aan dat de lockdown zou worden opgeheven. De Franse regering voorziet psychologische hulp voor de slachtoffers.

Bij de zoektocht naar de dader van de schietpartij zijn zo'n 350 mensen betrokken, onder wie special forces, en twee helikopters. De verdachte is volgens Castaner al van jongs af gekend bij de ordediensten, voor criminele feiten die niet gelinkt zijn aan terrorisme. Hij liep zowel in Frankrijk als in Duitsland veroordelingen op en heeft ook al in de gevangenis gezeten.