Alles wat je moet weten over de Amerikaanse raketaanval die de Iraanse nummer 2 uitschakelde jv

03 januari 2020

13u32 2 De Amerikanen hebben de Iraanse generaal Qassem Soleimani (62) uitgeschakeld met een gerichte raketaanval op de luchthaven van Bagdad. Waarom hij, waarom nu, waarom daar en wat nu?

Generaal van het elitekorps Quds Force van de Iraanse Revolutionaire Garde, meester-strateeg, ijzeren hand van het regime in Iran, rechterhand van de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, en mogelijk toekomstige president. Een held in Iran, een soort van halfgod voor de sjiieten. Dat was Qassim Soleimani. Wás, want de eerste man van de VS, Donald Trump, gaf zijn ‘go’ om Soleimani definitief uit de weg te ruimen, net omdat hij zo hoog in aanzien stond en zoveel macht had.

De fatale aanval gebeurde in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Soleimani was er samen met Abu Mahdi al-Muhandis, de commandant van een sjiitische militaire groep in Irak, Kata’ib Hezbollah. Ook hij kwam om door de aanval met drie raketten, afgevuurd met een drone. Mogelijk waren de twee op weg naar een begrafenisplechtigheid van Hezbollahstrijders, maar volgens professor internationale politiek David Criekemans van de Universiteit Antwerpen, weten we dat niet en zullen we dat ook nooit weten. “Het is niet ondenkbaar dat het duo de situatie aan de Amerikaanse ambassade wilde ontmijnen”, zegt Criekemans aan De Morgen.

In het verleden waren er volgens Iran al Westerse, Arabische en Israëlische pogingen om Soleimani uit te schakelen. Gewezen VS-ambassadeur in Irak, Ryan Crocker, noemde hem “de Darth Vader van de hedendaagse Midden-Oostenpolitiek”. Dat de aanval nu plaatsvond, heeft ongetwijfeld te maken met de onlusten aan de Amerikaanse ambassade in Bagdad. Daar zat volgens het Pentagon Iran en, meer specifiek, Soleimani achter. De generaal zou ook aanvallen gepland hebben op Amerikaanse doelwitten in Irak en in de regio. Maar volgens professor Criekemans in De Morgen heeft Trump “op basis van bepaalde informatie geoordeeld dat er zich een uitzonderlijke opportuniteit aandiende”.

Maar wat nu? Het laat zich raden dat Iran zint op wraak. Alles wat Amerikaans is of aan de VS kan worden gelinkt in het Midden-Oosten is een mogelijk vergeldingsdoelwit. Dat heeft Iran zelf aangekondigd. De VS heeft haar burgers in Irak al opgeroepen het land onmiddellijk te verlaten. De trouwe bondgenoot van de VS, Israël, is in verhoogde staat van paraatheid. Ook nieuwe aanvallen op olie-installaties, om Saudi-Arabië economisch te treffen, zijn niet uitgesloten. Cyberaanvallen of het viseren van internationale schepen in de Golf behoren ook tot de wraakmogelijkheden. Of: Iran kan zich in de toekomst nóg minder aantrekken van wereldwijde nucleaire akkoorden waarvan de VS al geen deel meer uitmaakt. Iraans vergeldingsacties op Amerikaanse bodem lijken dan weer onwaarschijnlijk. Maar de vrees voor een escalatie van het conflict in het Midden-Oosten is groot.