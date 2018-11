Alles wat je moet weten over bosbranden Redactie

13 november 2018

De Verenigde Staten wordt momenteel geteisterd door de dodelijkste bosbranden ooit in Californië. Er vielen al 44 doden en het gebied is officieel uitgeroepen tot rampgebied.



Hoe ontstaan zo’n bosbranden en hoe probeert de brandweer die onder controle te houden? Bekijk de volgende video om er alles over te weten te komen.