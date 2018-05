Alles voor de kunst: Australiër drie dagen levend begraven onder drukke baan lva

01 juni 2018

00u51

Bron: Daily Mail, News.com.au 0 In het kader van een jaarlijks kunstfestival zal de Australische kunstenaar Mike Parr zich in juni levend laten begraven onder een drukke straat in Hobart, de hoofdstad van het Australische eiland Tasmanië. Drie dagen lang zal de kunstenaar ondergronds in een container van 1,7 op 2,2 meter leven. Zijn kunstwerk verdeelt de publieke opinie.

Op 9 juni zal de 73-jarige Parr in zijn container kruipen, waarvoor al een groot gat in de drukke baan werd gegraven. Het verkeer zal op dat moment dan even worden stilgelegd zodat iedereen kan zien hoe de weg weer dicht wordt geasfalteerd. Parr blijft dan drie dagen alleen achter met een schetsboek, schrijfmateriaal, water, beddengoed en een klapstoeltje op te mediteren.

Met zijn performance tijdens het Dark Mofo Festival wil hij herinneren aan de "donkere bladzijden" van het Australische koloniale verleden: de behandeling van de Aboriginals en in het bijzonder het wangedrag jegens de autochtone bevolking van Britse en Ierse inwijkelingen in de 19de eeuw.

Dark Mofo artist Mike Parr to be buried for three days under main Hobart road https://t.co/k64K3GkEqB pic.twitter.com/qZSHZ8bKuR ABC News(@ abcnews) link

"Het is een weinig gekende periode uit de geschiedenis, maar ze is alomtegenwoordig in onze huidige maatschappij, net onder de oppervlakte", zegt Parr.

De metafoor zelf ondergronds te gaan wordt niet door iedereen gesmaakt. Heather Sculthorpe van het Tasmanian Aboriginal Centre vindt de hele voorstelling van het conflict beledigend: "Een of andere oude gast onder de grond is niet de manier om dit te doen", merkt ze op.

De woordvoerder van datzelfde centrum liet anderzijds weten dat "ze achter zijn boodschap staan dat de geschiedenis van de Aboriginals al veel te lang wordt verborgen en als het ware begraven ligt".

Arm afhakken

Parr deed al eerder grote ogen trekken met zijn projecten. Eerder hakte hij zijn eigen arm af met een hakbijl voor een publiek. Het publiek wist niet dat de arm een prothese was die hij had gevuld met gehakt en nepbloed. Ook naaide hij al eens zijn lippen aan mekaar.