Alles voor de foto: IJslanders zijn opdringerige influencers kotsbeu

25 juni 2019

11u45

Bron: BBC 0 Met meer dan 10 miljoen foto’s op Instagram is IJsland een populaire bestemming onder toeristen en influencers die de perfecte reisfoto willen nemen. Maar de inwoners zijn het onrespectvolle gedrag van Instagrammers stilaan kotsbeu, zo bericht de BBC.

Begin deze maand nog lag Alexander Tikhomirov, een Russische reisblogger met meer dan 320.000 volgers op Instagram, serieus onder vuur nadat hij in het noorden van het land offroad had gereden, wat ten strengste verboden is. De reden daarvoor is dat het de kwetsbare bodem en vegetatie kan beschadigen. Betrapt worden op het overtreden van die wet kan een boete van omgerekend ruim 2.800 euro opleveren. Plaatselijke bewoners zagen waarmee Tikhomirov bezig was en verwittigden de politie. De agenten moesten de Rus in veiligheid brengen en zijn wagen takelen.



Het incident met Tikhomirov is maar één voorbeeld van het opdringerige gedrag van influencers in IJsland. De overlast is nu zo groot geworden dat er Facebook- en Instagrampagina’s zijn waarin IJslanders het gedrag van influencers documenteren en aanklagen. Volgens de BBC is daar te zien hoe influencers drinken en rijden, op gletsjers gaan zitten, wandelen over het kwetsbare mos en met drones wilde paarden teisteren.

Ik heb het gevoel dat alles draait om Instagram en de perfecte foto. Ik heb nog nooit zoveel dom en onverantwoord gedrag gezien als in IJsland Fotografe in hoofdstad Reykjavik

Volgens Michalina Okreglicka, een in Reykjavik wonende fotografe, hebben veel influencers die naar IJsland reizen geen weet van de do’s en dont’s in het land. “Ik heb het gevoel dat alles draait om Instagram en de perfecte foto. Ik heb nog nooit zoveel dom en onverantwoord gedrag gezien als in IJsland. Ik surf tegenwoordig naar de profielen van die influencers, geef commentaar op wat ze posten en probeer hen te informeren om hun gedrag te stoppen.”



Het toerisme-agentschap Visit Iceland heeft verschillende initiatieven gelanceerd om verantwoord gedrag van toeristen af te dwingen. Met video’s en een website worden toeristen gewezen op het ecologische belang van het IJslandse mos en de noodzaak om tijdens reizen in IJsland op de hoofdwegen te blijven.

