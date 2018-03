Allerlaatste beeld van naakte, testikelloze Donald Trump onder de hamer Simen Eeckhout

28 maart 2018

19u36 1 Het laatste overblijvende standbeeld van een naakte Donald Trump wordt verkocht. Het is het enige exemplaar uit de The Emperor Has No Balls-reeks dat nog intact is.

The Emperor Has No Balls is een reeks standbeelden van Donald Trump, die de president naakt, dik en met een kleine penis zonder teelballen afbeelden. Die werden in 2016 gemaakt door het activistische kunstcollectief Indecline, en waren bedoeld om "de voorbijtrekkende nachtmerrie van Donald Trumps kandidatuur" te benadrukken.

"Het is onze wens om in het najaar terug te kijken en te lachen om Donald Trumps mislukte poging om het presidentschap te veroveren", zei Indecline toen. Zoals geweten, draaide dat dus wel even anders uit. De vijf gemaakte beelden werden in verschillende Amerikaanse steden geplaatst en lokten veel controverse uit. Velen vonden het wansmakelijk om een presidentskandidaat – of je nu voor of tegen was – zo af te beelden. Het standbeeld dat nu verkocht zal worden, is het enige overgebleven exemplaar. De anderen zijn vernield door vandalen en tegenstanders (van de beelden).

Op 2 mei gaat het standbeeld onder de hamer bij Julien's Auctions, naast werk van onder andere Jean-Michel Basquiat, Bansky, Keith Haring en Andy Warhol. De verkoopprijs van de kleien Trump in Adamskostuum wordt tussen de 20.000 en de 30.000 euro geschat.

Interesse? Kijk dan eens op deze site.