Allereerste veiling van kunstwerk dat gemaakt werd door artificiële intelligentie brengt maar liefst 380.000 euro op

26 oktober 2018

09u13

Een wazig en schijnbaar onafgewerkt portret van een jongeman is gisteren voor 380.000 euro onder de hamer gegaan bij veilinghuis Christie's in New York. Niets speciaal denkt u misschien, ware het niet dat de schilder luistert naar de naam 'min G max D Ex[log(D(x))] + Ez[log(1-D(G(z)))] ' . En het schilderij het werk is van artificiële intelligentie.

Het was de allereerste keer dat een kunstwerk dat gecreëerd werd door kunstmatige intelligentie onder de hamer ging in een groot veilinghuis. Christie’s schatte dat er tussen 6.000 en 9.000 euro voor ‘Portrait of Edmond de Belamy’ betaald zou worden, maar het werd dus een veelvoud.

De koper – die zijn bod via de telefoon uitbracht – wilde anoniem blijven, maar heeft nu wel een uniek stuk in zijn of haar collectie. Het werd gegenereerd met een algoritme en een dataset van 15.000 schilderijen die gemaakt werden tussen de 14de en de 20ste eeuw.





Wie de opbrengst van het werk krijgt? Obvious, het Parijse kunstcollectief dat de artificiële intelligentie ontwierp, waarmee het kunstwerk werd gemaakt.