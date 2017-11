Allereerste mecanicienne New Yorkse metro sterft op haar 43 tijdens bevalling van tweeling Joeri Vlemings

Bron: NY Post 0 GoFundMe Julia Roman schreef een klein beetje geschiedenis toen ze vijftien jaar geleden in dienst trad als allereerste vrouwelijke hersteller van liften en roltrappen bij de MTA, zeg maar de metro van New York. Vorige week overleed ze op 43-jarige leeftijd tijdens de bevalling van haar tweeling. Er werd een online inzamelactie op poten gezet voor haar man en haar dochtertjes.

Roman kwam op haar zestiende uit de Dominicaanse Republiek aan in de VS. Ze volgde een programma voor vrouwen die op zoek gaan naar niet-traditionele jobs. Ze belandde als mecanicienne bij de MTA, toen daar nog geen enkele vrouw werkte. Ook anno 2017 waren er nog altijd maar twee of drie vrouwen in de ploeg van 225 techniekers die roltrappen en liften herstellen.

GoFundMe De tweelingmeisjes Isabella en Grace.

Het grootste deel van haar zwangerschap was Roman blijven doorwerken. Ze overleed aan een vruchtwaterembolie, waarbij er tijdens de bevalling veel vruchtwater in de bloedsomloop van de moeder terechtkomt. Het is een zeldzame aandoening, die leidt tot een zware allergische reactie, met vaak fatale afloop. Artsen probeerden nog een spoedkeizersnede, maar konden het leven van Julia Roman niet redden.

Haar man Victor, haar vijf jaar oude dochtertje Victoria en de meisjestweeling Isabella en Grace blijven achter. Voor hen is er een GoFundMe-pagina opgezet. De teller staat voorlopig op zo'n 35.000 dollar.

