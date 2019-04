Allereerste ‘dronekoeriers’ vliegen boven Australië Eten, drinken en medicijnen komen uit de lucht gevallen in Canberra Stijn Dangreau

09 april 2019

14u14

Bron: The Guardian, Project Wings 0

Drones van Googles moederbedrijf Alphabet mogen in de Australische stad Canberra vanaf nu eten, drinken en medicatie gaan bezorgen. Een wereldprimeur voor de ‘dronekoeriers’ die tot nu toe in testfases bleven steken.

18 maanden lang liepen er testrondes van ‘Project Wing’, het dronebezorgingsproject van Alphabet, maar vanaf nu kan iedereen in Canberra via een simpele bestelling op een app een dronekoerier boven de tuin krijgen. De stad is daarmee de eerste plek ter wereld waar het leveren via drones volledig is toegestaan.

Protest

Er was wel flink wat protest tegen de komst van de drones. Tijdens de testfase ondervonden inwoners meteen hoe luidruchtig zo’n ding eigenlijk is. Veel mensen vergelijken het geluid zelfs met dat van een Formule 1-wagen. Maar ondanks het bezwaar is de goedkeuring er nu toch gekomen.

Voorlopig zijn er wel strenge richtlijnen waarin Alphabet zich moet houden. Zo mogen de drones enkel bij daglicht vliegen, zijn er een aantal belangrijke wegen waar de drones niet boven mogen vliegen en moeten ze ook op hoge hoogte blijven.

En België?

De Belgische wet staat op dit moment zulke dronekoeriers nog niet toe, al komt er wel een proefproject. Tussen een aantal Antwerpse ziekenhuizen gaan drones binnenkort medicijnen, bloed- en urinestalen rondbrengen. Alphabet is wel een gelijkaardig project aan het opstarten in Finland, waar de testfase ondertussen ook bijna afgelopen zou zijn.