Alle vragen over het mysterieuze Chinese virus: wat kan je zelf doen? Joeri Vlemings

23 januari 2020

09u34 4 Zeventien patiënten stierven intussen aan het nieuwe coronavirus dat eind vorig jaar voor het eerst opdook in de Chinese miljoenenstad Wuhan. Bijna 600 mensen raakten ermee besmet. Dat aantal steeg sneller dan verwacht, omdat het virus ook van mens tot mens overdraagbaar bleek. China sloot Wuhan intussen af om verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Paniek is ook niet nodig, waakzaamheid, zoals altijd, wel geboden. Wat weten we over het zogenaamde 2019-nCoV-virus en kunnen we er zelf iets aan doen?

1. Wat is het?

Het 2019-nCoV-virus is een tot nu toe onbekende variant van het coronavirus. Twee andere bekende varianten zijn SARS (severe acute respiratory syndrome) en MERS (Middle East respiratory syndrome), die respectievelijk eind 2002 en 2014 toesloegen. Coronavirussen veroorzaken een groot percentage van de gewone verkoudheden bij volwassenen. Maar een infectie kan ook dodelijk zijn. De symptomen lijken net als bij SARS op die van een griepje, met koorts en hoesten. In een later stadium kunnen ademhalingsproblemen optreden en kan het virus zich naar de longen verplaatsen.

2. Waar komt het vandaan?

Het 2019-nCoV-virus ontstond vermoedelijk op een beestenmarkt in Wuhan, een stad in de Chinese provincie Hubei met 11 miljoen inwoners. De markt werd gesloten. De precieze bron is wel nog niet achterhaald en kan dus ook niet worden uitgeschakeld. Aanvankelijk werd gedacht dat het virus enkel overdraagbaar was van dier op mens, maar het blijkt ook van mens op mens te worden overgedragen. Onder meer via druppeltjes in de lucht wanneer iemand hoest of niest. Dat versnelt de verspreiding.

3. Komt het ook buiten China voor?

Ja. Ook in Thailand, Japan, Zuid-Korea, Taiwan, de autonome Chinese steden Macau en Hongkong, en de VS zijn er in totaal negen gevallen van het nieuwe coronavirus vastgesteld. In ons land nog niet: één onderzocht staal bleek negatief. In Rome is vandaag nog een vliegtuig uit Wuhan geland. Van de ruim tweehonderd mensen aan boord werd op de luchthaven Fiumicino de lichaamstemperatuur opgenomen met een speciale scanner. Er zijn voor zover bekend geen dragers van het virus gesignaleerd.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de uitbraak van het virus gisteren nog niet uitgeroepen tot wereldwijde noodsituatie, maar volgt de zaak op de voet en komt vandaag in principe met een nieuwe verklaring. “Het is nog te vroeg om alle nodige informatie te hebben”, zegt viroloog Marc Van Ranst van de KU Leuven. “De incubatieperiode bedraagt ongeveer een week. In China is er nog niet voldoende zicht op de secundaire gevallen, de mensen die het virus doorkregen van iemand anders.” Van Ranst verwacht wel dat de WHO de uitbraak van het Wuhanvirus als een “medische noodsituatie van internationale zorg” zal beschouwen. Dat zou betekenen dat er een internationale aanpak moet komen voor het probleem, zoals eerder gebeurde bij het zika-virus en de ebola-uitbraak.

4. Hoe dodelijk is het?

Het 2019-nCoV-virus kan dodelijk zijn, maar is dat meestal niet. Als de longen door de aandoening het lichaam niet meer van voldoende zuurstof voorzien, kunnen andere orgaanfuncties uitvallen of kunnen er complicaties optreden bij patiënten die al aan bepaalde ziektes lijden, zoals diabetes. Zo kan het virus tot de dood leiden. Bij het vergelijkbare SARS kwamen in 2003 zo’n 800 patiënten om. Het sterftepercentage lag toen ergens tussen 5 en 15 procent.

Aan het 2019-nCoV-virus overleden tot nu toe zeventien mensen. Van bijna 600 patiënten is bekend dat ze besmet zijn met het virus, maar niet iedereen meldt zich meteen en schattingen gaan zelfs tot duizenden besmettingen. Omdat het niet bekend is hoeveel mensen het virus hebben doorgekregen, is het onmogelijk in percentages uit te drukken hoe dodelijk het virus precies is. “Het ziet er wel naar uit dat de dodelijke slachtoffers tot nu toe vooral oudere mensen waren, en patiënten die al een ziektebeeld hadden”, weet Van Ranst. Volgens het Chinese persbureau Xinhua zijn de zeventien mensen die tot dusver aan het virus bezweken tussen de 48 en 89 jaar oud. De professor voegt eraan toe dat een vaccin heel waarschijnlijk het eerste jaar niet op de markt zal komen. “En ook geen antivirale middelen.” In principe moet ons afweersysteem het virus aankunnen.

5. Wat kan je ertegen doen?

Dezelfde voorzorgen in acht nemen om ook een griepinfectie te voorkomen: een goede hygiëne, zoals handen wassen, en niet in contact komen met zieke mensen, voor zover je dat weet natuurlijk. Wie naar China reist, kan best markten met levende dieren mijden, net als straatkraampjes waarvan je niet goed weet hoe het eten er is bereid. “Maar dat geldt eigenlijk altijd”, aldus Van Ranst.

China heeft intussen ook de miljoenenstad Wuhan in quarantaine geplaatst. Een doortastende en niet vanzelfsprekende maatregel waarvoor het land lof krijgt. Het openbare vervoer ligt plat in Wuhan en de luchthaven en treinstations zijn er gesloten voor vertrekkende passagiers. Aan alle bewoners van de stad - qua inwonersaantal zo groot als België - is gevraagd Wuhan niet te verlaten, als dat niet echt nodig is. “Dat zal de internationale verspreiding zeker vertragen”, zegt Van Ranst, die erop wijst dat China er alles aan doet om de WHO gerust te stellen. “Maar zaterdag is het wel Chinees nieuwjaar. De vrees bestaat dat het virus zich dan toch sneller, via Peking of Shangai bijvoorbeeld, buiten de landsgrenzen zal verspreiden.”

6. Helpt een mondmaskertje?

Mondmaskertjes zien we wel vaker opduiken in de Chinese straten, maar nu zeker. De Aziatische bewoners gebruiken dat doorgaans om drie redenen, legt Van Ranst uit: tegen smog, om anderen niet te besmetten en om besmetting door anderen te voorkomen. “Om zelf niet ziek te worden, kunnen alleen professionele, chirurgische mondmaskers helpen. Bij die andere is het effect beperkt”, besluit Van Ranst.