Exclusief voor abonnees

Alle vragen over de afzettingsprocedure tegen Trump: hoe werkt het, wat zijn de beschuldigingen en hoe groot is de kans dat hij echt moet vertrekken?

KVDS

26 september 2019

13u39

0

De Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben de eerste stap gezet richting afzettingsprocedure voor president Trump. Dat doen ze na een omstreden telefoongesprek dat Trump had met de president van Oekraïne. Maar hoe werkt zo een procedure precies? En hoe groot is de kans dat het ooit echt tot een impeachment komt? Hier leest u de antwoorden.