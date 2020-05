Alle volwassenen krijgen in Slovenië vakantiebon van 200 euro om toerisme te herlanceren SVM

20 mei 2020

17u53

Bron: Belga 4 Elke volwassen Sloveen zal een aankoopbon van 200 euro ontvangen om uit te geven in de horeca en zodoende het toerisme te herlanceren. Kinderen krijgen vijftig euro. Slovenië was vorige week het eerste land in Europa dat officieel het einde van de coronapandemie aankondigde.

"Wij willen de Sloveense burgers ertoe aanzetten minstens twee dagen ergens in het land door te brengen. We willen hen motiveren om wat meer geld uit te geven en zo onze toeristische sector een duw in te rug te geven", zei een regeringsadviseur tegenover een Sloveens televisiestation. De vakantiebonnen staan op naam, zijn niet in geld uit te wisselen en gelden tot het einde van het jaar.

Dit regeringsvoorstel maakt deel uit van een steunpakket voor de nationale economie. Het parlement moet het nog voor het einde van de maand goedkeuren.

Slovenië is in 2004 tot de Europese Unie toegetreden. Voor de 2 miljoen inwoners werd toerisme almaar belangrijker. De sector was vorig jaar goed voor twaalf procent van het bruto binnenlands product. Vijftig procent van het grondgebied bestaat uit bossen.

Vorige week riep Ljubljana het einde van de coronapandemie op zijn territorium uit. Sindsdien kondigde het land de geleidelijke opening van zijn grenzen voor Europeanen aan. Slovenië telt tot nu toe amper 1.468 besmettingen en 105 sterfgevallen.

