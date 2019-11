Alle slachtoffers Brits koelwagendrama terug in Vietnam RL

30 november 2019

06u07

Bron: ANP 0 De stoffelijke overschotten van alle slachtoffers van het vrachtwagendrama in Groot-Brittannië zijn vanuit Londen teruggevlogen naar Vietnam. Bij het drama kwamen vorige maand in totaal 39 Vietnamezen om het leven.

De lichamen van 23 slachtoffers zijn zaterdagmorgen aangekomen op de luchthaven in Hanoi. Eerder deze week werden al 16 stoffelijke overschotten naar het Aziatische land overgebracht.

Nabestaanden hebben weken moeten wachten op de lichamen, die waren aangetroffen in de koelcontainer van een vrachtwagen. Om de kosten van de repatriëring te kunnen betalen, konden ze leningen afsluiten bij de overheid. Het terugvliegen van een stoffelijk overschot kost omgerekend ongeveer 2600 euro.

De politie in Vietnam heeft tien mensen gearresteerd in verband met het vrachtwagendrama.