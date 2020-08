Alle schipbreukelingen op reddingsboot Banksy van boord gehaald, 400 vluchtelingen zoeken veilige haven

30 augustus 2020

Bron: The Guardian, ANP, Belga, Reuters 30 UPDATE Alle schipbreukelingen aan boord van de door de Britse kunstenaar Banksy gefinancierde reddingsboot Louise Michel, zijn van boord gehaald. Dat meldt de bemanning van het schip via Twitter. De overvolle boot, die 219 schipbreukelingen aan boord had, luidde vrijdagavond de noodklok. Daarop snelden zaterdag de Italiaanse kustwacht en een Duits liefdadigheidsschip te hulp. Eén van de opvarende vluchtelingen is overleden.

#LouiseMichel just transferred all remaining guests onto #SeaWatch4, who now have about 350 people on board. It's not over: We demand a Place of Safety for all survivors, now. pic.twitter.com/KjUEG6yp4A LouiseMichel(@ MVLouiseMichel) link

De bemanning van de Louise Michel sloeg vrijdag ten zuidoosten van het eiland Lampedusa via Twitter alarm en vroeg hulp aan de autoriteiten in Italië, Malta en Duitsland: “We hebben onmiddellijke hulp nodig”, luidde het in een Twitterbericht. “Er is al een persoon overleden op de boot. De anderen vertonen brandwonden.”

In een later bericht benadrukte de bemanning dat het schip niet meer kon varen. “Het schip is niet langer onder controle door het overvolle dek en de reddingsboot die aan de zijkant is ingezet”, klinkt het. “De verantwoordelijke autoriteiten reageren niet.”

Een vaartuig van de Italiaanse kustwacht haalde daarop zaterdag één dode en de meest kwetsbare migranten, 49 in totaal, van het schip. Het gaat om 32 vrouwen, 13 kinderen en 4 mannen, aldus een verklaring. Dat gebeurde op verzoek van Malta. Zij zijn inmiddels aangekomen in de haven van het eiland Lampedusa.

“Dringende ontscheping”

Na de interventie van de Italiaanse kustwacht waren nog altijd 170 schipbreukelingen aan boord. Zij werden enkele uren later overgedragen aan het Duitse liefdadigheidsschip Seawatch 4, waar inmiddels 370 vluchtelingen aan boord zijn.

Twee agentschappen van de Verenigde Naties hadden zaterdag al opgeroepen tot de “dringende ontscheping” van de Louise Michel en de twee andere boten in de Middellandse Zee met in totaal meer dan 400 migranten aan boord. Ongeveer 200 van hen verbleven al op de Sea Watch 4, terwijl 27 sinds hun redding op 5 augustus aan boord van de commerciële tanker Maersk Etienne zijn.

Hoewel de noodsituatie aan boord van de Louise Michel nu dus voorbij lijkt, zoekt de bemanning van de bovengenoemde schepen een veilige haven om aan te meren en de vluchtelingen te ontschepen.



Louise Michel

Het door Banksy gefinancierde schip in nood, genaamd Louise Michel, vertrok op 18 augustus in het geheim vanuit de Spaanse zeehaven Burriana en redde donderdag 89 mensen in nood in de centrale Middellandse Zee. Vervolgens haalde het schip nog eens 130 vluchtelingen aan boord waardoor het maar liefst 219 schipbreukelingen telde.

Het schip dat onder Duitse vlag vaart, verstuurde zijn eerste noodoproep naar eigen zeggen vrijdag om 19.40 uur en probeerde sindsdien contact op te nemen met de Italiaanse, Maltese en Duitse autoriteiten. De boot, vernoemd naar een Franse feministische anarchist, is een voormalig Frans marineschip dat wit en paars is geschilderd. Het schip is sinds vorige week actief en is betaald met de opbrengst van kunstwerken die Banksy verkocht.

