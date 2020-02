Alle passagiers Diamond Princess getest op coronavirus, 88 nieuwe besmettingen JV TT

18 februari 2020

08u44

Bron: ANP/AFP/BLOOMBERG 1 Alle passagiers op het cruiseschip Diamond Princess bij Japan zijn getest op het nieuwe coronavirus. Ondertussen zijn nog eens 88 gevallen vastgesteld, waarmee het totaal op 540 opvarenden komt. De volledige uitslag volgt in de loop van deze week. Degenen die niet besmet blijken, mogen volgens de Japanse regering deze week het schip verlaten.

Op het cruiseschip zitten volgens omroep NHK nog ongeveer 3.200 mensen in quarantaine. Meer dan vierhonderd opvarenden hebben het virus. De Japanse minister van Volksgezondheid Katsunobu Kato zei dat testresultaten van andere passagiers morgen bekend moeten zijn.

Degenen zonder gezondheidsproblemen kunnen volgens de minister vanaf morgen ook het schip verlaten. Dat proces duurt naar verwachting twee tot drie dagen. Passagiers die persoonlijk contact hebben gehad met iemand die het virus heeft, moeten wel langer in quarantaine. “Als u en uw kamergenoot allebei negatief testen en geen koorts of ademhalingssymptomen hebben, kunnen jullie voorbereidingen treffen om het schip te verlaten”, staat in een brief van de autoriteiten.

Sommige landen hebben al aangekondigd hun burgers op het schip te repatriëren. De Verenigde Staten haalden zondag al meer dan driehonderd mensen op. Tijdens die evacuatie bleek dat veertien mensen besmet waren met het virus. Zij mochten toch mee en zullen in hun thuisland worden behandeld. Ook andere landen, waaronder Australië en Canada, hebben bekendgemaakt burgers op het schip te repatriëren. Het Verenigd Koninkrijk maakte vandaag bekend ook mensen met een vliegtuig te willen ophalen. Er zou al contact worden gezocht met Britten aan boord.