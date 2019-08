Alle opgepakte Antwerpfans in Enschede weer vrij na nachtje cel, moeten 200 euro boete betalen mvdb

23 augustus 2019

16u10

Bron: Politie Enschede 0 De 19 Antwerpsupporters die gisteravond in Enschede zijn opgepakt, zijn na een nachtje cel weer op vrije voeten. Dat heeft de politie van de Oost-Nederlandse stad zonet op Facebook gemeld. In de stad was een noodbevel van kracht: het werd supporters van de Great Old verboden om de wedstrijd AZ Alkmaar - Antwerp (1-1) bij te wonen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden. De clubs speelden de heenwedstrijd voor een plaats in de groepsfase van de Europa League.

Veertien fans werden opgepakt “nadat ze eerder waren gevorderd om Enschede te verlaten en weer werden aangetroffen in de gemeente.” Zij hebben de nacht doorgebracht in het Politie Cellencentrum in de gemeente Borne, zo’n 20 kilometer ten noordoosten van Enschede. De veertien moeten een boete van 200 euro betalen, exclusief administratiekosten. Vier anderen waren in bezit van met zand gevulde handschoenen. Een individu was in het bezit van een baseballknuppel.



Op invalswegen naar het stadion zijn in totaal 200 mensen die reden in voertuigen met Belgische kentekenplaat en die geen plausibele verklaringen hadden, gevorderd om Enschede te verlaten.



Het door de Enschedese burgemeester afgekondigd noodbevel kwam er niet zomaar. “De dagen voor de matchdag kregen we zicht op verschillende supportersgroepen uit verschillende Nederlandse regio’s, Duitsland en België die elkaar gewelddadig wilden treffen in Enschede”, luidt het nog. In de binnenstad was gisteravond een groot muziekevenement. De politie-inzet hiervoor was al geregeld, er zouden te weinig manschappen overblijven om de veiligheid te garanderen in en rond het stadion.

