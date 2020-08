Alle olie weg uit tanks gestrande Japanse bulkcarrier bij Mauritius JTO

12 augustus 2020

14u19

Bron: ANP 0 Uit de Japanse bulkcarrier die eind vorige maand strandde bij Mauritius is alle olie uit de tanks verwijderd. Dat maakte de premier van het eiland in de Indische Oceaan bekend. Het gevaar van een grotere milieuramp lijkt daarmee geweken. Het schip lekte sinds vorige week brandstof

Eerder had de rederij van het Japanse schip al gemeld dat het grootste deel van de achtergebleven olie op de bulkcarrier was weggepompt. Naar schatting is 1.000 ton olie uit het schip gestroomd. Het onder Panamese vlag varende MV Wakashio strandde op 25 juli op een koraalrif bij Mauritius en begon vorige week olie te lekken. In totaal had het schip circa 4.000 ton olie aan boord.

Mauritius had de noodtoestand uitgeroepen vanwege de dreigende milieuramp op het bij toeristen geliefde eiland met zijn uitgestrekte stranden.

Frankrijk stuurde daarop enkele schepen en mankracht om te helpen. Schoonmakers en vrijwilligers zijn begonnen met het opruimen van kust en zee. Volgens lokale activisten zijn meerdere zeedieren gestorven door de olie, waaronder alen, krabben, zeesterren en vogels.



