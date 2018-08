Alle negen inzittenden overleden na helikoptercrash in Japan JM

11 augustus 2018

10u14

Bron: Belga 1 In het centrum van Japan zijn bij de crash van een reddingshelikopter negen mensen om het leven gekomen. Dat melden de autoriteiten. Gisteren werd al melding gemaakt van twee doden, vandaag werden de lichamen van de zeven anderen inzittenden gevonden.

In de helikopter zaten een piloot en een mecanicien van Toho Air, en zeven reddingswerkers uit de prefectuur Gunma. De helikopter verdween een uur na het opstijgen van de radar, nadat hij vertrokken was voor een inspectievlucht in de bergen aan de grens met de aanpalende prefectuur Nagano. Het wrak van het toestel werd vrijdagnamiddag aangetroffen in een bos in Gunma.

De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Volgens persagentschap Kyodo was het toestel tussen april en juni aan de grond gebleven omdat het moest worden hersteld vanwege problemen met de motor. In november kwamen ook al vier mensen om het leven toen een helikopter van dezelfde maatschappij neerstortte. En in 2017 stierven negen mensen aan boord van een gelijkaardig toestel, toen dat neerstortte in de bergen in het centrum van Japan.