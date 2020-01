Alle Nederlandse treinstations worden dit jaar volledig rookvrij David Bremmer HLA

30 januari 2020

20u08

Bron: AD.nl 0 De vierhonderd treinstations in Nederland worden dit jaar geheel rookvrij. Vanaf april stopt NS, de Nederlandse spoorwegmaatschappij, ook met tabaksverkoop in de eigen winkels. In oktober start ProRail met het verwijderen van rookzones en zuilen op alle perrons.

Over het gevoelige besluit is afgelopen maanden intensief door ProRail en NS overlegd. De 400 stations trekken dagelijks circa 2,5 miljoen mensen. Tabak en de bijverkoop - veel rokers kopen tegelijk broodjes of koffie - brengen volgens de spoorwegen miljoenen euro’s per jaar in het laatje. NS zegt de lagere omzet voor lief te nemen en spreekt van ‘een maatschappelijke keuze’.

Een deel van de machinisten en conducteurs heeft bovendien moeite met rookvrije perrons. Toen ProRail vorig jaar zomer de discussie opende over een rookvrij spoor, zat FNV Spoor meteen in de gordijnen. Volgens NS betreft het een kleine minderheid: recent intern onderzoek laat zien dat slechts 23 procent van het NS-personeel rookt. Twee derde wil stoppen. De spoorwegen bieden medewerkers daarom hulp aan, bijvoorbeeld middels een stopcoach.

Overlast

Met het rookvrij maken zeggen NS en ProRail tegemoet te komen aan de wens van een grote meerderheid van de treinreizigers die overlast ervaart van roken. “Wij zijn voor een rookvrije samenleving”, zegt Ans Rietstra, directielid van ProRail. Directeur Stations Anneke de Vries zegt dat NS de reizigers een rookvrije reis wil bieden. “Daarbij willen de meeste rokers stoppen. Door geen sigaretten meer te verkopen, kan NS het hen een stuk makkelijker maken.”

We verwachten niet dat het verbod veelvuldig ontdoken wordt Coen van Kranenburg, ProRail

ProRail is inmiddels voorbereidingen gestart om de circa 400 rookpalen en rookzoneborden te verwijderen. Voorafgaand beëindigt NS vanaf 1 april de tabaksverkoop in alle 136 kiosken en stationsbuffetten. De spoorwegen praten daarnaast met de uitbaters van winkels in de stations, aangezien langjarige contracten direct stoppen hier moeilijk maken. NS sluit echter geen nieuwe contracten met partijen die tabak willen verkopen meer af.

Boetes

ProRail belooft overtreders straks niet massaal op de bon te slingeren. “We verwachten niet dat het verbod veelvuldig ontdoken wordt,” zegt ProRail-woordvoerder Coen van Kranenburg. Momenteel deelt de spoorbeheerder jaarlijks circa 2000 boetes - hoogte 95 euro - uit voor roken buiten de zones.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) is zeer tevreden met het besluit en hoopt dat het andere bedrijven aan het denken zet. “Als zo’n groot bedrijf als NS het kan, kunnen anderen het namelijk ook. NS en ProRail leveren hiermee een forse bijdrage aan het dichterbij brengen van een rookvrije generatie.”

In België is het verboden om te roken in de stationsgebouwen en op afgesloten perrons. Op perrons in open lucht mag wel gerookt worden.