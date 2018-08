Alle migranten van boord in Italië, justitie opent onderzoek tegen Salvini TT KVE

26 augustus 2018

11u59

Bron: Belga 23 Alle migranten die nog op het schip van de Italiaanse kustwacht zaten, zijn ontscheept. In totaal ging het nog om bijna 140 personen. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, had gisteravond het licht op groen gezet. Maar enkel omdat de katholieke kerk, Ierland en Albanië instemden om de geredde opvarenden op te vangen. De Italiaanse justitie opent intussen een onderzoek tegen Salvini.

Dat draait rond het "onwettig vasthouden van mensen, onwettige aanhoudingen en machtsmisbruik". Het parket van het Siciliaanse Agrigente viseert ook de kabinetschef van Salvini.

Het schip redde op 16 augustus 190 migranten op zee. Dertien mensen werden voor dringende medische verzorging naar het eiland Lampedusa gebracht. De andere 177 migranten arriveerden maandag in de Siciliaanse havenstad Catania. De Italiaanse regering weigerde echter de meeste opvarenden van boord te laten gaan, eerst moesten andere landen akkoord gaan om ze op te vangen. Kinderen en zieken mochten het schip wel verlaten, uit angst voor een mogelijke uitbraak van tbc.

"Dankzij de solidariteit"

De Europese commissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos riep gisteravond op tot een langtermijnoplossing voor het migratievraagstuk. "Ik ben tevreden dat er een oplossing is", klinkt het. "Dit is dankzij de solidariteit over de grenzen en gemeenschappen heen. Maar we kunnen niet altijd wachten op dit soort solidariteit en goede wil. Structurele maatregelen zijn nodig."

Vrijdag ontmoetten vertegenwoordigers van twaalf Europese lidstaten elkaar in Brussel om over mogelijke langetermijnoplossingen te praten voor de mensen die als migranten worden gered op de Middellandse Zee, en over hun verdeling over alle lidstaten. Maar tot beslissingen kwam het niet.

Meer over politiek

Matteo Salvini