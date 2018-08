Alle in Wit-Rusland opgepakte journalisten vrijgelaten TTR

10 augustus 2018

18u43

Bron: Belga 0 Alle journalisten die deze week opgepakt werden in Wit-Rusland bij een reeks invallen bij onafhankelijke media, zijn vrijgelaten. Dat hebben hun redacties vandaag laten weten.

De Wit-Russische autoriteiten hadden sinds dinsdag ten minste zestien journalisten opgepakt en verhoord. Redacties werden ook doorzocht. De journalisten en hun uitgevers worden ervan beschuldigd informatie van het staatspersagentschap BelTA te hebben gebruikt zonder dat ze erop geabonneerd zijn. Ze zouden de computersystemen van BelTA zijn binnengedrongen en informatie hebben afgeroomd.

Volgens de autoriteiten zijn wel voldoende "bewijzen" en "getuigenissen" verzameld om een "strafonderzoek" te openen tegen de journalisten. Worden ze schuldig bevonden, dan riskeren ze tot twee jaar gevangenis en een voorlopig verbod om hun beroep uit te oefenen.

De twee journalisten die vandaag nog vastzaten, waren Irina Levsjina, hoofdredactrice van de internetsite BelaPAN, en Pavel Bykovski, correspondent van de Deutsche Welle. Zij kwamen in de loop van de dag vrij.

Aleksander Loekasjenko leidt al sinds 1994 met ijzeren hand over Wit-Rusland. Na de betogingen van maart 2017 met honderden arrestaties zijn de duimschroeven van de media weer aangedraaid. Wit-Rusland staat op de 155ste plaats (van 180 landen) in de wereldwijde index van de persvrijheid in 2018 van Reporters zonder Grenzen.