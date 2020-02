Alle hens aan dek in Italië om ‘superverspreider’ van coronavirus te vinden Karen Van Eyken

24 februari 2020

12u30

Bron: Rai News, CNN, Sky News 120 In het noorden van Italië zijn al meer dan 200 mensen besmet met het coronavirus, dat ook al vijf doden eiste. Het frustreert de Italiaanse autoriteiten dat ze de zogenoemde ‘superverspreider’ nog niet hebben kunnen traceren.

Het virus dook vorige week plots op in de regio toen een 38-jarige Italiaanse man in Codogno, op zestig kilometer van Milaan, ernstig ziek werd. Aanvankelijk werd aangenomen dat de man besmet was door een Italiaanse vriend met wie hij had gedineerd en die onlangs was teruggekeerd uit Sjanghai.

Toen die vriend echter negatief testte voor het virus, focusten de autoriteiten zich op verschillende Chinezen die in Codogno wonen en die hetzelfde café bezochten waar ook de besmette man naartoe ging. Maar gouverneur Attilio Fontana van Lombardije verklaarde dat die Chinese mensen ook negatief hebben getest.

Onze functionarissen hebben ‘patiënt zero’ of de ‘superverspreider’ nog niet kunnen traceren Antonio Borelli

“Onze functionarissen hebben ‘patiënt zero’ of de ‘superverspreider’ nog niet kunnen traceren”, vertelde Antonio Borelli, hoofd van de civiele bescherming, aan verslaggevers in Rome. Hij gaf bovendien toe dat het daardoor erg moeilijk is om te voorspellen waar nieuwe besmettingen in het land zullen opduiken. Het is dus een noodzaak om die persoon snel te vinden.

Vijfde persoon overleden

In Italië is ondertussen een vijfde persoon overleden aan het coronavirus. Wegens de corona-uitbraak zitten meerdere dorpen in het noorden van het land op slot. Vooral Lombardije is getroffen, maar er zijn ook gevallen in de regio’s Veneto, Emilia-Romagna, Piëmont en Lazio.

De regering kondigde zondag speciale maatregelen aan, die verspreiding van het virus moeten voorkomen. Sportevenementen zijn afgelast en sommige musea en scholen blijven er een tijdje dicht. Volgens de Italiaanse premier Giuseppe Conte blijven die maatregelen enkele weken van kracht.

Check hier het REISADVIES voor Italië.

Meer over Italië

Codogno