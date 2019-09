Alle gewonden na opzettelijk inrijden op publiek Nederlandse autocross zijn Belgen Roel Kuilder

16 september 2019

Bron: ED.nl 0 De gewonden die allen naar het ziekenhuis moesten nadat een auto opzettelijk het publiek in reed bij een autocross in het Nederlandse Leende (nabij Eindhoven), zijn allemaal Belgen. Het gaat om twee mannen, een vrouw en een jongen. De twee verdachten zitten nog vast.

De twee mannen zijn 33 en 44 jaar. De vrouw is 35 en de jongen 14. De jongen is ontslagen uit het ziekenhuis. De overige slachtoffers liepen beenletsel op en liggen nog in het ziekenhuis. Drie andere mensen werden ter plekke nagekeken en hoefden niet naar het ziekenhuis.

21-jarige man

Een 21-jarige man uit Reuver (Nederlands Limburg) reed zondagmiddag opzettelijk het publiek in bij de Autocross Leende. De oorzaak zou een uit de hand gelopen ruzie om geld zijn. De organisatie van de cross besloot de laatste race van de dag af te blazen en daarop eisten deelnemers hun geld terug. Dat kregen ze niet, waarop de 21-jarige bestuurder besloot het publiek in te rijden met een Opel. De verdachte werd belaagd door een groep van tussen de 20 en 25 personen. Vervolgens werd hij aangehouden door de politie. Een 17-jarige vrouw uit Veghel (Noord-Brabant) werd ook opgepakt. Zij zitten allebei nog vast.