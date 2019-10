Alle Europese lidstaten schorten wapenleveringen aan Turkije op AW

14 oktober 2019

13u48

Bron: ANP 1 Alle 28 EU-landen leveren voorlopig geen wapens meer aan Turkije. Daarover hebben de ministers van Buitenlandse Zaken een akkoord bereikt, melden diplomaten. De 28 lidstaten veroordelen de Turkse militaire operatie Noord-Syrië.

Een aantal EU-landen, waaronder Nederland, Duitsland en Frankrijk, hadden hun wapenleveringen al opgeschort. België levert sinds de mislukte couppoging in 2016 geen wapens meer aan Turkije, stipte de Belgische minister Didier Reynders aan.

De landen roepen Turkije opnieuw op het offensief “onmiddellijk” stop te zetten. De inval vormt een ernstige ondermijning van de regionale stabiliteit en veiligheid, staat in een goedgekeurde conceptverklaring. Steeds meer burgers zijn het slachtoffer en moeten hun huis verlaten en de operatie hindert humanitaire hulpverlening, aldus de EU.

Bovendien is succes bij vredesbesprekingen “veel moeilijker” geworden en is de winst die op terreurgroep IS is geboekt, ondermijnd.