Alle deelnemers Top Model Belgium morgen op uitvaart fotomodel Ton Voermans

13u07

Bron: AD.nl 1 Facebook Heel wat bloemen rond de kist van het Vlaams-Nederlandse model Ivana Smit. De familie van fotomodel Ivana Smit nodigt iedereen uit voor de uitvaartplechtigheid morgen in het Nederlandse Roermond. Ook alle deelnemers van Top Model Belgium 2018 wonen de begrafenis bij.

"We verwachten 400 mensen", zegt de vader van Ivana, Marcel Smit. De familie ziet een massale plechtigheid als een eerbetoon aan haar leven. "We vinden het fijn als iedereen komt die haar kende. Zo komen ook alle deelnemers van Top Model Belgium 2018 met wie Ivana op 21 januari in Parijs de finale zou lopen."

De jonge vrouw viel op 7 december naakt van een balkon op de twintigste verdieping in Kuala Lumpur. Volgens de Maleisische autoriteiten een ongeluk, maar de familie denkt dat een Amerikaans echtpaar bij wie ze op bezoek was met haar dood te maken heeft. Intussen is er al twee keer een autopsie gebeurd op het lichaam van de vrouw. De familie heeft een Nederlandse patholoog aangesteld die eerder al bekend maakte dat het letsel dat Ivana had, "de wenkbrauwen doet fronsen".

De plechtigheid vindt morgen plaats, om 12.30 uur in het Forum in het Nederlandse Roermond. Aansluitend vindt in besloten kring de crematie plaats.

Familie Smit Het rouwbericht van Ivana Smit.