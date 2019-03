Alle Amerikaanse diplomaten teruggetrokken uit Venezuela ADN

14 maart 2019

19u27

Bron: Belga 0 De VS hebben vandaag hun laatste diplomaten uit de Venezolaanse hoofdstad Caracas teruggetrokken. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo meegedeeld.

De Verenigde Staten hadden maandag al aangekondigd dat ze deze week nog het in Venezuela overgebleven diplomatiek personeel zouden terughalen wegens "de verslechterende situatie" in het Zuid-Amerikaanse land.

Kort na die mededeling besliste president Nicolas Maduro ook om het Amerikaans ambassadepersoneel uit het land te zetten. De diplomaten kregen 72 uur de tijd om het grondgebied te verlaten.





Maduro had in januari de diplomatieke betrekkingen met de VS verbroken. Hij reageerde daarmee op de steun van Washington voor oppositieleider Juan Guaido, die zichzelf op 23 januari tot interim-president had uitgeroepen. Een groot deel van de Amerikaanse diplomaten had daarop Venezuela verlaten, maar een kleine delegatie was nog in de ambassade in Caracas achtergebleven.

Na week weer stroom

De stroomvoorziening in Venezuela is intussen na de enorme storing van zeven dagen weer nagenoeg geheel hersteld, meldt de Venezolaanse regering.

Vorige week donderdag viel de stroom uit in grote delen van het land en in de hoofdstad Caracas. De voornaamste oorzaak was een defect in de cruciale waterkrachtcentrale Simón Bolívar, in het oosten van het land, die 80 procent van de elektriciteit in het land levert.

Tegenstanders van de regering wijten de storing aan mismanagement en slecht onderhoud. De regering van Nicolás Maduro zegt dat een cyberaanval vanuit de VS de oorzaak was.