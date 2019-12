Alle 7 inzittenden overleden bij helikoptercrash in Hawaii NLA KVDS,RL

29 december 2019

05u50

Bron: ANP, CBS News, CNN, Reuters, BELGA 48 UPDATE Bij de helikoptercrash voor de kust van Hawaï zijn alle zeven inzittenden om het leven komen. De lichamen van zes mensen zijn geborgen, maar er is geen hoop om het laatste slachtoffer te vinden, verklaarde de politie zaterdag.

De helikopter was donderdag vertrokken voor een rondvlucht boven de kust bij Nā Pali op Kauai, maar nooit teruggekeerd. Het laatste contact kwam om 16.40 uur, ongeveer 40 minuten voor het toestel terug moest keren. Daarna bleef het stil.

Drie van de slachtoffers konden al geïdentificeerd worden. Het gaat om de piloot en een Amerikaanse moeder en dochter, de 13-jarige Jocelyn Gannon en 47-jarige Amy Gannon. De andere slachtoffers zouden een familie van vier zijn met twee kinderen uit Zwitserland.

Het wrak werd vrijdag gevonden op 21 kilometer ten noorden van de stad Hanapepe , aldus de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. De locatie komt overeen met de gebruikelijke route die de helikopter aflegt bij rondvluchten.

De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.

Reconstructie zoektocht

De Amerikaanse kustwacht liet in de loop van vrijdag weten dat de zoektocht lastig was vanwege de "weersomstandigheden” ter plekke. Er zou slecht zicht geweest zijn en veel wind gestaan hebben. Bij de zoektocht naar de vermisten werd onder meer een helikopter van de kustwacht ingezet. Ook de Amerikaanse marine en de brandweer van Kauai hielpen mee zoeken.



De vermiste helikopter was voorzien van een elektronisch apparaat om hem terug te vinden, maar die gaf geen enkel signaal af volgens de Kustwacht.

De kust van Nā Pali, bekend om haar scherpe groene kliffen die uitsteken boven de Stille Oceaan en vanwaar talloze torenhoge watervallen hun water in de oceaan storten, is een van de meest bezochte attracties op Kauai.