Alle 25 inzittenden overleven vliegtuigcrash in Canada

LB

08u10

Bron: ANP

0

Sputnik / Twitter

In Canada is in de voorbije nacht een vliegtuig met vijfentwintig mensen aan boord neergestort. Alle inzittenden overleefden de crash, maar sommigen liepen wel verwondingen op. Een aantal slachtoffers is overgebracht naar het ziekenhuis, meldt omroep CBC News.