Alle 157 inzittenden komen om bij vliegtuigcrash in Ethiopië, ook een Belg aan boord kg ttr fvi

10 maart 2019

09u37

Bron: Reuters, Belga, ANP, BBC 33 Een vliegtuig met 149 passagiers en acht bemanningsleden is vanochtend neergestort op weg naar Nairobi. Er zijn geen overlevenden. Ook een Belgische vrouw is omgekomen, dat bevestigt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders.

Het gaat om de vlucht ET 302 van Ethiopian Airlines die was opgestegen in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa. Volgens de luchtvaartmaatschappij werd het radiocontact zes minuten na vertrek verbroken en stortte het toestel neer rond 8.45 uur plaatselijke tijd. De piloot zou dan al hebben aangegeven dat er moeilijkheden waren en hij wilde terugkeren naar de luchthaven.



Het vliegtuig zou uiteindelijk zijn gecrasht in Bishoftu, een vijftigtal kilometer ten zuidoosten van Addis Ababa.

Het is nog onduidelijk wat de crash veroorzaakt heeft. Voorlopig lijkt er geen technisch mankement te zijn geweest. Bovendien werd het toestel bestuurd door een ervaren piloot, liet de CEO van Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam weten op een persconferentie. “Het is te vroeg om te speculeren over de oorzaak van het ongeval”. “Verder onderzoek zal nodig zijn, samen met fabrikant Boeing, de Ethiopische luchtvaartautoriteit en andere agentschappen. Verdere informatie zal verspreid worden zodra de oorzaak is geïdentificeerd.” De topman is afgereisd naar de plek van de crash.

157 slachtoffers, onder wie Belg

Later op de dag werd bevestigd dat alle inzittenden van het vliegtuig zijn omgekomen. Er waren 35 nationaliteiten aan boord. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders was er ook een landgenote onder de slachtoffers.

We hebben op dit moment helaas een landgenote verloren bij het ongeluk met de vlucht #ET302 van Ethiopian Airlines. Onze gedachten zijn bij haar familie en vrienden.#EthiopianAirlines #Ethiopia didier reynders(@ dreynders) link

Mensen met paspoorten van zeker 35 verschillende nationaliteiten bevonden zich aan boord van het toestel van Ethiopian Airlines met bestemming Nairobi dat zondagochtend kort na het opstijgen in de omgeving van Addis Abeba neerstortte, met aan boord 157 passagiers en bemanningsleden. Dat deelde de luchtvaartmaatschappij mee.

Het merendeel van de slachtoffers waren Kenianen (32) gevolgd door Canadezen (18), Ethiopiërs (9), Italianen (8), Chinezen (8) en Amerikanen (8). Er waren ook zeven Fransen en zeven Britten, zes Egyptenaren en vier Indiërs aan boord. Eén passagier reisde met een VN-paspoort. Eerder was er ook sprake van vijf Nederlanders, maar in een recentere lijst is geen sprake meer van Nederlanders, wel van vijf Duitsers. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft al gemeld dat er “voor zover bekend” geen Nederlanders onder de slachtoffers zijn.

Volgens een al-Jazeerajournalist waren aan boord van het vliegtuig delegaties die zouden deelnemen aan een VN-milieutop in Nairobi. Ook de Franse president Emmanuel Macron zou die top bijwonen.

“Alles platgebrand”

Een ooggetuige laat aan BBC weten dat de crash verwoestend was. “De ontploffing en het vuur waren zo sterk dat we niet dichterbij konden komen. Alles is platgebrand.” Hij beweert ook dat de brandweer pas om 11 uur arriveerde, zo'n drie uur na de crash. Daarna werd duidelijk dat niemand de crash kon overleefd hebben.



Ethiopisch premier Abiy Ahmed betuigde deze ochtend zijn medeleven aan de nabestaanden via een tweet. Ook heeft Macron al zijn medeleven betuigd, net als ook Justin Trudeau, Giuseppe Conte en Angela Merkel.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning. Office of the Prime Minister - Ethiopia(@ PMEthiopia) link

Gloednieuw toestel

Het toestel werd volgens de CEO aangekocht in november en had nog maar 1.200 uren gevlogen. Op 4 februari kreeg het de laatste keer een grondig onderhoud.

Het Amerikaanse National Transportation Safety Board heeft vier inspecteurs naar Ethiopië gestuurd. Het is gebruikelijk dat het NSTB experts ter plaatse stuurt als een Boeing crasht of als er Amerikanen onder de slachtoffers zijn.

Het is de tweede keer binnen zes maanden dat er een Boeing 737 Max crasht. Op 29 oktober stortte een vliegtuig van Lion Air ook kort na het opstijgen in Jakarta neer in zee. Beide toestellen waren slechts een paar maanden oud.

Uit onderzoek bleek dat bij het toestel van Lion Air een defecte sensor de crash veroorzaakte. Deze sensor gaf verkeerde informatie over het vliegtuig waardoor de neus van het toestel telkens naar beneden dook. Piloten probeerden 24 keer het handmatig het toestel weer recht te krijgen. Na elf minuten verloren zij definitief de controle over de Boeing 737 Max, waarna het vliegtuig in zee stortte.

Ervaren piloot

De piloot, die sinds 2010 voor Ethiopian werkte, had al meer dan 8.000 vlieguren op de teller, zijn copiloot zat aan 200 vlieguren, meldt de luchtvaartmaatschappij. De piloot had de problemen gemeld en had de toestemming gekregen om terug te keren, aldus CEO GebreMariam.

Inspecties

Na de ramp met Lion Air liet de Amerikaanse Onderzoeksraad NTSB (National Transportation Safety Board) extra inspecties uitvoeren voor dit type toestel.

Het laatste zware ongeluk van een toestel van Ethiopian Airlines is dat van een Boeing 737-800 die explodeerde na het opstijgen in Libanon in 2010. De 83 passagiers en zeven bemanningsleden kwamen om.

Wereldwijd vliegen er zeker 174 toestellen van dit type. Zo hebben Tui Fly en Corendon een of meerdere Boeing 737 Max in hun vloot. Er staan nog 4.490 orders open bij Boeing. Het toestel is populair vanwege onder andere het lage brandstofgebruik.