Alisa (12) onder water gezogen in Turks hotelzwembad en verdronken

mvdb

30 augustus 2019

10u21

Bron: The Sun

2

Een Russisch meisje is na elf dagen bezweken na een dramatisch ongeval in een hotelzwembad in het Turkse Bodrum. Alisa Adamova (12) kwam met haar arm vast te zitten in een waterpomp en werd onder water gezogen. Pas na vijftien minuten kon ze uit het water worden gehaald.