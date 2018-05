Alice (90) werkt nog steeds bij McDonald's. Dit is haar geheim voor een lang en gelukkig leven Karen Van Eyken

22 mei 2018

18u51

Bron: The Huffington Post, Omaha.com 63 Alice Pirnie is een bezige bij die bij vriend en vijand bewondering afdwingt. De vrouw mag dan al 90 jaar zijn, ze is nog steeds aan de slag bij McDonald's. Elke dag vat ze aan met de glimlach. Dat heet dan gelukkig zijn.

Op dinsdag en donderdag staat Alice paraat voor de middagshift in de McDonald's van Broken Bow in de Amerikaanse staat Oklahoma. En dit al sinds de opening van het fastfoodrestaurant 26 jaar geleden, op 2 december 1992. Ze komt bovendien altijd te voet naar het werk. Met een steevast een grijns van oor tot oor.

Al bijna drie decennia zet het kranige oudje zich in voor de klanten van Broken Bow. Je zou denken dat de fun van het serveren van de zoveelste Happy Meal er na al die jaren af is. Maar niet zo voor Alice, een zelfverklaarde mensenmens.

Ze vertelt dat niks slechts kan bedenken over werken in het restaurant. "Ik hou ervan om bestellingen van klanten op te nemen", zegt ze. "Indien een klant niet glimlacht, dan schenk ik hem of haar als vanzelf mijn glimlach."

Het leven lacht je toe als je zelf vriendelijk bent voor anderen. Om vrienden te hebben, moet je vriendelijk zijn Alice Pirnie

Hoe doet ze dat toch? "Door te blijven lachen", meent ze. "Ik glimlach naar hen tot ze terug naar me lachen. Het leven lacht je namelijk toe als je zelf vriendelijk bent voor anderen. Om vrienden te hebben, moet je vriendelijk zijn. Ik hou ervan om onder de mensen te zijn."

Haar liefde voor mensen - en werken - wankelt nooit. Wanneer het woord pensioen valt, stelt Alice dat ze er niet over nadenkt. "Elke dag die ik mag beleven, is een geschenk van God. En ik ben dol op werken. Ik zal blijven werken zolang de heer me een goede gezondheid geeft, en ik zal gewoon doorgaan totdat hij zegt dat het tijd is om te stoppen."

Haar arbeidsethos is grenzeloos. Ze werkte eerst als lerares en nam daarna enige tijd vrij om een gezin te stichten (ze heeft vier dochters, vier schoonzonen en elf kleinkinderen). Daarna werkte ze samen met haar man jarenlang in een rustoord.

Wat is haar geheim voor lang en gezond leven? Een specifiek dieet volgt ze niet. Terwijl vele voedingsdeskundigen geen fan zijn van fastfood, geeft Alice hen lik op stuk want na elke shift biedt de keten haar een gratis maaltijd aan. En die verorbert ze naar hartenlust. Met de glimlach die haar zo kenmerkt.