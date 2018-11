Alibaba-miljardair Jack Ma heeft lidkaart van Chinese communistische partij ttr

27 november 2018

09u53

Bron: belga 1 Jack Ma, de stichter van de Chinese onlinehandelaar Alibaba en de rijkste man van China, is lid van de Chinese communistische partij. Zijn geschat vermogen is ongeveer 40 miljard dollar (zo’n 35 miljard euro). Dat melden de staatsmedia in Peking.

Het Volksdagblad, de spreekbuis van de Chinese communistische partij, maakte het lidmaatschap bekend in een artikel over de weldaden van Chinezen die bijdragen aan de ontwikkeling van het land. Jack Ma, die in het verleden liet verstaan dat hij zich liever niet mengt in de politiek, voegt zich bij andere gefortuneerde Chinezen, zoals miljardair Xu Jiayin, een vastgoedpromotor.

Volgens het Volksdagblad speelde Jack Ma een belangrijke rol in de ontwikkeling van nieuwe "zijderoutes". Dat zijn de zeer omvangrijke investeringsprogramma's, voornamelijk in Azië en Europa, die president Xi Jinping in 2013 lanceerde. Voorts krijgt hij het predicaat van een van de "architecten van het socialisme met Chinese karakteristieken in de provincie Zhejiang", waar de zetel van Alibaba gevestigd is.

Heel wat sectoren zijn in handen van Chinese staatsbedrijven. Een link met de communistische partij kan het voor privébedrijven dan weer gemakkelijker maken, gezien de complexe wetgeving en economie.

