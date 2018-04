Algerijnse weigert mannelijke ambtenaren de hand te schudden en krijgt geen Franse nationaliteit mvdb

19 april 2018

22u36

Bron: Le Figaro 0 Een Algerijnse die weigerde de hand te schudden van plaatselijke ambtenaren, krijgt de Franse nationaliteit niet. De vrouw vocht dit aan, maar krijgt ongelijk van de Franse Raad van State.

De vrouw riep in juni 2016 bij de ontvangstceremonie om Frans staatsburger te worden religieuze bezwaren in en gaf daarom geen hand aan de secretaris-generaal van de prefectuur en een andere functionaris.

De mannelijke ambtenaren in het departement Isère oordeelden dat de vrouw geen blijk gaf aan respect voor de Franse waarden en verleenden haar geen nieuwe nationaliteit. De vrouw wiens echtgenoot Frans is, vocht die beslissing aan tot aan de hoogste rechtbank.

De Conseil d'État, de Franse Raad van State, stelt de vrouw nu over de hele lijn in het ongelijk en oordeelt dat haar godsdienstvrijheid niet werd geschonden. Volgens de Conseil is haar terecht het Franse staatsburgerschap geweigerd, luidt het in een uitspraak die op 11 april werd gepubliceerd.

Volgens wetgeving wordt de Franse nationaliteit pas van kracht nadat de ceremonie is afgelopen. De nieuwe burger krijgt dan een certificaat uitgereikt. Zover kwam het bij de vrouw niet, waardoor ze Algerijnse bleef. Indien de aanvrager signalen uit die indruisen tegen de Franse waarden, kan de overheid zelfs op de dag van de ontvangstceremonie de naturalisatie een halt toeroepen, verduidelijkte een advocaat op de blog Juritravail. In 2016 werden 120.000 personen Frans staatsburger.

