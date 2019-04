Algerijnse president zwicht voor de druk en treedt af SPS

02 april 2019

21u17

Bron: ANP 7 De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika is gezwicht voor de druk en is afgetreden. Dat heeft het staatspersbureau APS vanavond bekendgemaakt.

Bouteflika (82) nam zijn besluit nadat de stafchef van het Algerijnse leger eerder vandaag had gezegd met de grondwet in de hand een procedure te willen starten om de president, die al jaren kampt met fysieke problemen, te dwingen op te stappen. Luitenant-generaal Ahmed Gaed Salah wil met een beroep op de grondwet dat de president ongeschikt voor het ambt wordt verklaard.

Bouteflika kondigde gisteren al aan voor het einde van zijn termijn op 28 april te vertrekken, maar wilde eerst nog een aantal belangrijke beslissingen nemen om de continuïteit van staatsinstellingen zeker te stellen. Maar de legerleider zei vandaag geen ruimte meer te zien voor verder uitstel van Bouteflika’s aftreden.

Dynamische vervanger

De 82-jarige president is sinds een beroerte in 2013 een wrak. Toch schoof de regerende elite hem voor de presidentsverkiezingen op 10 april voor een vijfde termijn naar voren. Na massale protesten besloot Bouteflika vorige maand af te zien van een nieuwe termijn als president, maar de Algerijnen bleven de straat opgaan om zijn aftreden te eisen. Algerijnse jongeren herkennen zich totaal niet in de regeringskliek, die bestaat uit (de families van) ex-guerrillastrijders uit de onafhankelijkheidsoorlog (1958-1962), schimmige generaals en zakenmensen. Oud-generaal Ali Ghediri wordt al genoemd als alternatief.

De strijd om de macht in Algerije is ook voor Europa van belang. Meer dan 12 procent van de gas-import door de EU komt uit het Noord-Afrikaanse land.

