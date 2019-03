Algerijnse president Bouteflika dan toch geen kandidaat voor vijfde ambtstermijn jv ttr

11 maart 2019

19u04

Bron: belga 1 De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika heeft aangekondigd dat hij zich bij de presidentsverkiezingen dan toch geen kandidaat zal stellen voor een vijfde ambtstermijn. Bovendien worden die verkiezingen, die voorzien waren voor 18 april, uitgesteld.

In een boodschap die via het officiële Algerijnse persagentschap APS verspreid werd, klinkt het dat de verkiezingen plaats zullen hebben "in het verlengde" van een nationale conferentie. Die conferentie moet het politieke systeem hervormen en een ontwerpgrondwet opstellen tegen het einde van 2019.

Vandaag raakte ook bekend dat minister Noureddine Bedoui, die tot nog toe de portefeuille van Binnenlandse Zaken beheerde in de regering van Algerije, tot de nieuwe eerste minister van het Noord-Afrikaanse land is bevorderd.

Premier Ahmed Ouyahia wordt daarmee bedankt voor bewezen diensten door president Bouteflika. Ouyahia was een van de schietschijven, naast president Bouteflika zelf, die de volle laag kreeg in de voorbije twee weken van hevig straatprotest in Algerije.

Noureddine Bedoui krijgt de opdracht een nieuwe regering samen te stellen, meldt het officiële agentschap APS. Ramtane Lamamra wordt de vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, een portefeuille die hij al beheerde van 2013 tot 2017.